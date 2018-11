La visita de May. La premier mantendrá hoy un encuentro con Macri en un alto de la Cumbre. Blair fue el último en visitar el país en 2001.

En una muestra de fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido de Gran Bretaña y Argentina, Theresa May llegó al país antes de la medianoche para participar de la cumbre de líderes del Grupo de los 20 países más industrializados (G20), que comenzará formalmente hoy.



La primera ministra de esa nación europea es la primera mandataria británica en visitar Buenos Aires luego de la guerra de Malvinas, que enfrentó a ambas naciones hace 36 años.



Según recordó la embajada británica en Buenos Aires, el único antecedente se remonta al 2001 cuando el entonces primer ministro Tony Blair visitó Iguazú, en la provincia de Misiones, en la que fue la primera visita de un primer ministro británico a la Argentina. En esa oportunidad, Blair estuvo reunido con el entonces presidente Fernando de la Rúa.



"Me complace ser la primera premier británica en visitar su hermosa capital, la ciudad de Buenos Aires. Este es solo el hito más reciente en un camino que muestra el fortalecimiento de las relaciones entre el Reino Unido y Argentina. Vemos a la Argentina como un socio clave", dijo May en una entrevista que publicó ayer el diario Clarín.



En esa nota, May señaló que la "profunda e histórica relación constitucional con las islas no cambiará por el Brexit (la salida de Reino Unido de la Unión Europea)", y agregó que va a "negociar un acuerdo para toda la familia británica, incluidas las Islas Malvinas (Falkland en el texto) y los territorios de ultramar del Reino Unido".



May está embarcada en una intensa campaña para defender su pacto de "Brexit", refrendado el pasado domingo por los Veintisiete países de la Unión Europea, ante la alta probabilidad de que sea derrotado.



Además de participar de la Cumbre de Líderes del G20, que comienza hoy en el predio de Costa Salguero (en la ciudad de Buenos Aires) y termina mañana, May mantendrá un encuentro con el presidente Mauricio Macri en el que se repasará la relación bilateral.



Como antesala del encuentro, ambos gobiernos anunciaron esta semana un acuerdo para un vuelo adicional entre América del Sur continental y las islas Malvinas, con escala en la provincia de Córdoba, que se realizará una vez al mes en cada dirección, según se informó oficialmente.



"Los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido alcanzaron un entendimiento a fin de que la empresa Latam opere un servicio aéreo adicional a las Islas Malvinas -partiendo de Brasil-, con dos escalas mensuales en Argentina continental", informó la cancillería argentina el martes.

El "botón blanco" por su diabetes

Theresa May dejará ver durante la cumbre, si luce sus brazos al descubierto, un pequeño "botón blanco", un dispositivo de última generación para medir niveles de glucosa en niños y adultos con diabetes.

Ese dispositivo, disponible en el país desde mediados de 2017, permite a las personas con diabetes contar con una alternativa simple y cómoda para monitorear su glucosa, como alternativa a realizarse punciones en los dedos varias veces al día.

"Ese sistema simplifica el control de la glucosa y marca si está en ascenso o descenso", explicó Adriana Angelina, quien padece esa enfermedad y es presidenta de la Asociación Civil de Diabetes Argentina. El sistema se compone de un sensor y un lector. El sensor, que se ubica en el antebrazo, tiene el tamaño de una moneda de dos pesos y mide la glucosa en líquido intersticial mediante un pequeño filamento que está colocado justo debajo de la piel. El lector se utiliza para escanear el sensor, y con cada escaneo se puede ver el valor actual de glucosa.

Angelina señaló que el dispositivo "aún no está cubierto por la mayoría de obras sociales" en el país. "Los pacientes sin recursos deben conformarse con alternativas anteriores", cuestionó.



Fuente: Télam