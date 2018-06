El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer en su último día de actividad oficial en Londres que la primera ministra británica, Theresa May, viajará a la Argentina para participar de la Cumbre del G20. "Theresa May, me confirmó que va a participar en la Cumbre del G20", dijo el jefe de Gabinete a Télam, antes de partir a Nueva York, desde el aeropuerto de Heathrow. Peña, quien continuará su gira en los EEUU, dijo que durante la reunión que mantuvo con su par británico, David Lidington, en el número 10 de Downing Street, la líder británica pasó a saludarlo y le confirmó su participación en la cumbre que se realizará en noviembre en Buenos Aires. El funcionario contó que repasaron los temas del G20 y luego con Lidington hablaron de los desafíos que hay en agenda.