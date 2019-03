El ex secretario de Minería kirchnerista aclaró esta mañana la errónea versión que publicó Infobae, que sostenía que había sido detenido por el pago de sobreprecios en las obras de la usina Río Turbio.

En diálogo con Radio Estación Claridad, Jorge Mayoral dijo que todo se trató de un malentendido. "Entre el 10 y el 16 estuve de viaje por cuestiones de trabajo en la paz, Bolivia. Cuando regresé, de Ezeiza me fui a visitar a mi madre. Viajaba en el auto con toda la documentación, menos la cédula verde. Cuando me paró la policía en un control, presenté todos los papeles, incluido el carnet, pero me faltaba la cédula", señaló.

"En ese momento, cuando hacen la investigación, surgieron dos causas. Una de ellas es la de los cuadernos, que tuvo mucha exposición mediática. Los policías me dijeron que no podía salir del país ni circular por Argentina. Yo les expliqué que eso no era así y que, de hecho, había estado en Bolivia. Según la Cámara Federal Nº2, no estoy procesado. El tema es que permanecí demorado hasta que los juzgados contestaron el requerimiento de la policía. Lo que estaba en el sistema no tenía que ver con la realidad", agregó.

De inmediato Mayoral pudo seguir su recorrido.