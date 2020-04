Con un total de 48 fallecidos y 1.554 personas infectadas por coronavirus desde el inicio de la pandemia en el país, el reconocido infectólogo Conrado Estol analizó el avance de la enfermedad en el programa de Marcelo Longobardi “Cada Mañana”. El especialista aseguró: “Me preocupa cuando hablan de levantar la cuarentena”, que hasta el momento está decretada hasta el próximo domingo 13 de abril.

A continuación, las principales definiciones del médico:

1- “Hay que tener números para decidir lo de la cuarentena. A veces se habla demasiado de los testeos y se confunde. El número de hoy es raro. Nosotros al lunes 30 de marzo que era nuestro día 30 llegamos con mil infectados y 20 muertos. Hoy una semana después ni siquiera se ha duplicado el número, no sé de un país que con esta pandemia no haya duplicado el número”.

2- “El número que uno tiene que llevarse es este: ¿Qué número de todos los testeados dieron positivos? En Italia el 0,21% de la población total de Italia fue positiva. Si nosotros tuviéramos el 0,2 de la población positiva tendríamos que tener 100 mil infectados. En Alemania el porcentaje positivo sobre la población total es de 0,1%. Si nosotros tuviéramos el porcentaje de positivos como tiene Alemania tendríamos que tener 50 mil positivos. Sin embargo, nos da 1.500 porque hemos hecho 8.500 testeos hasta ahora. Comparado con Chile que tiene 18 millones de personas y han hecho 50 mil testeos. Me consta que el Gobierno hace esfuerzos por testear más, me consta que entienden perfecto el valor de los testeos, no termino de entender bien cuál es el problema de logística en que no se amplifique. Los kit los venden pocas personas, los quieren comprar todos. Dinamarca empezó la epidemia al mismo tiempo que nosotros, el primero de marzo. Hoy tienen 4500 infectados y 180 muertos. El detalle es que Dinamarca son 5 millones de personas y nosotros 44 millones. ¿Cómo puede ser esa diferencia?”.

3- “Sólo se controla lo que es medible y todo se mide. La analogía fácil hoy es cómo tratas una presión arterial sin tomar la presión. Hay un nominador y un denominador, lamentablemente tenemos que frenar que la gente llegue al sistema de salud. Este sistema de salud además de no aguantar cualquier oleada que venga de enfermos, puede estar contando mal, aún personas muertas”.

4- “Tengamos cuidado en hospitales con limitaciones importantes, en el conurbano o en el interior del país, ¿estamos seguros que el médico que está en terapia intensiva sabe que el señor que entró respirando mal y se murió en horas o en un día se murió de Covid 19 o se pensó que murió de otra cosa y no la contó? La enfermedad está en todas las provincias, yo pienso que el número de muertos está mal contado”.

5- “Los números no son razonables. Cuando hablan de levantar la cuarentena me preocupa. Estoy hablando con buena fe, no estoy invocando fraude ni que nadie esconde nada. Tenemos un sistema de salud muy débil, con gente que está donando equipo de protección a los médicos. La clave es que la población no se infecte”.

6- “Los barbijos lo tienen que usar los médicos, la gente tiene que usar máscaras. El barbijo es el elemento fabricado profesionalmente para que un cirujano opere o un médico use cuando entra a un cuarto de una persona internada. No se quiere usar la palabra para que la gente no lo use, no se acaben. Nosotros en nuestra casa con una tela de algodón envolviendo una servilleta de papel o rollo de cocina lo envolvés y te lo ponés sobre la nariz y la boca. Hay mucha gente asintomática infectada contagiando cuando hablan. No tenés que estornudar ni toser, son las gotas que salen cuando uno habla normalmente. El ponerse máscara para salir no reemplaza el aislamiento físico estricto”.

Fuente: Mitre