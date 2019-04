Pese a ser un hombre de consulta del presidente Mauricio Macri, el economista Carlos Melconian volvió a marcar diferencias con el Gobierno al criticar el plan económico. También le apuntó al jefe de Gabinete Marcos Peña: “Yo tampoco le creo”, lanzó.

Invitado al programa de Mirtha Legrand, el ex titular del Banco Nación aseguró que las inversiones “no vienen porque le hemos errado al programa”. “Me pongo en primera persona del plural aunque no tenga nada que ver con el programa, pero es así”, dijo.

En ese sentido, añadió: “Los inversores y nosotros, todos los argentinos, no solo los extranjeros, van a donde hay seguridad jurídica, donde no cambian las reglas de juego”.

Durante la diálogo, Mirtha Legrand cuestionó al jefe de Gabinete por la entrevista que había dado más temprano y en la que ratificó el rumbo del Gobierno. “Esta mañana lo escuché a Peña en la radio y decía que está todo fantástico, maravilloso, y no es cierto, no es verdad, tienen que admitir y poner los puntos sobre las cosas que no funcionaron", lanzó la conductora.

Y Melconian la secundó: "Claro. Creo que al final la objetividad con el paso del tiempo, paga. No es cierto que está todo bien, tampoco es cierto que está todo mal. El Presidente ha elegido el rumbo correcto de dónde para el país en el mundo".

Fue entonces cuando el economista comenzó a cuestionar a la oposición por impulsar proyectos de ley para aumentar los subsidios a las tarifas con el objetivo de “hacerle pagar el costo político a este Gobierno de tener que decir que no”.

“Llevaron 34 proyectos de ley al Congreso de cosas inasibles para tomar cámara y agarrar micrófono para embretar al Gobierno de turno… Porque, para ser objetivos, yo tampoco le creo a Marcos Peña, así no me dicen que estoy hablando en contra ni a favor del gobierno", agregó.

En otra crítica a la Casa Rosada, Melconian afirmó que “a la sociedad le tendríamos que haber explicado que recibimos una herencia que fue de lo peor que se ha visto y no se hizo pública”.

"La verdad que cuando uno mira estructuralmente a la Argentina no sabe si son los últimos dos, los últimos 12, los últimos 70 (años) pero tenemos un lío bárbaro. Los ciclos son reiterativos. Por eso la gente está cansada y al final le cuesta elegir una persona para votar. Pero bueno es también el ejercicio de la democracia, y tenemos que aprender de las lecciones del pasado para no cometer de nuevo errores en el futuro”, cerró.