El economista Carlos Melconian advirtió que “será duro” el período de transición que enfrentará la economía argentina durante la primera etapa del Gobierno de Javier Milei, porque “hasta que los precios se acomoden, va a pasar un tiempo”. “Va a ser un trimestre duro”, afirmó.

“Cuando hablábamos del período de transición, siempre preferíamos que fuera atemporal, sin quedar presos de los días. Va a haber un período de transición. Hasta que los precios se acomoden, va a pasar un tiempo. No son un problema del presidente Milei. Este es un proceso acumulativo de la Argentina”, explicó el economista en A Dos Voces, por TN.

Melconian lideró los equipos económicos de Patricia Bullrich, excandidata presidencial y próxima ministra de Seguridad de Milei. El que iba a ser su lugar, en el Gobierno de Milei lo ocupará el experto en Finanzas, Luis Caputo.

“A Luis Caputo lo veo con la predisposición necesaria, nadie lo obligó a ir ahí. La silla de Caputo tiene que ser transformada en la silla de Scaloni, de Guardiola o de Mostaza Merlo. Son desafíos que se aceptan”, dijo al respecto.

Los desafíos de la era Milei

Para Melconian “la expectativa es muy importante” porque, aunque que se puede “discutir si los votos de una persona son los de la primera o segunda vuelta, tiene un apoyo del 56% de la sociedad”.

“Siempre le he dado la derecha al inicio de un gobierno. Lo espero con las mejores expectativas. Después tendrá que salir a la cancha a jugar. Va a ser esto un resultado intensivo, ir mirando si la pelota entra o no entra; hasta los mejores técnicos empiezan a tener problemas. Espero que no se pierda una vez más el tren de la oportunidad. Siempre con una mirada positiva, a mí me gusta que las cosas se hagan”, opinó el economista trazando un paralelismo con el fútbol.

Respecto de los desafíos del nuevo gobierno, consideró que “lo que hay que hacer es que si a mí me entra 10, no puedo gastar 12″. “Desde el 2008 en adelante hubo un exceso de gasto innecesario, suponiendo que se apostaba a lo social para que la gente esté mejor, y estamos con más pobres. Ni motosierra ni esta locura de lo que ocurrió en 2008. Se gasta más de lo que entra con una presión fiscal fuerte. Argentina atrasó innecesariamente”, opinó.

“Lo de Milei se puede instrumentar. Nunca me gustó que el 10 de diciembre de 2015 no se le planteó a la sociedad lo que se recibía. Acá se pecó por poco, casi por nada. No me gustaría que se pase de rosca hasta asustar a la sociedad. Las expectativas juegan un rol. No se pueden vender espejitos de colores, pero tampoco me gustaría especular. Nunca me enganché con motosierra, nunca lo entendí. Después me di cuenta de que se trata de un elemento político que pegó”, explicó.

El dólar en la era Milei

Uno de los grandes desafíos del gobierno de Milei es el de equilibrar las cuentas y estabilizar el dólar, según el análisis de Melconian. “El valor del dólar es una discusión eterna. Esto pasó siempre en la Argentina, cuando la moneda se devalúa. La mitad de los precios de la Argentina está muy ligada a lo que pasa con el dólar. Cuando la moneda se devalúa, los precios se devalúan y termina afectado el poder adquisitivo”, detalló.

Para el economista, “muchas veces, por tomar un margen más y armar lo que se llama el colchoncito, lo que termina ocurriendo es que en vez de ponerlo a 600, lo ponen a 700″. “Al final del día, lo que se llama el tipo de cambio real, queda igual o peor. Hay que tener cuidado con esas cosas. Va a ser un trimestre duro”, anticipó.

“Dentro de los precios que subieron, está hasta el propio tipo de cambio de las importaciones. Todos los precios se tienen que acomodar, hay que ir buscando un equilibrio”, concluyó.