El economista Carlos Melconian esperó 12 días después de las primarias para analizar el escenario que se abrió tras la victoria de Alberto Fernández por casi 15 puntos de diferencia sobre el presidente Mauricio Macri.

De acuerdo a su visión, el 11 de agosto comenzó una transición económica delicada que incluye desafíos para el oficialismo y para la oposición. Una de las claves de ese proceso será el diálogo con el Fondo Monetario Internacional, que la semana que viene visitará la Argentina antes de desembolsar casi USD 6 mil millones del préstamo stand by firmado el año pasado.

Melconian recordó un caso ejemplar. A fines de 2002, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso convocó al candidato que tenía mayor intención de voto en las encuestas, Lula da Silva, para firmar juntos un compromiso con el FMI en medio de una situación financiera delicada. Sugirió que Mauricio Macri y Alberto Fernández deberían adoptar un camino similar. Esa transición fue recordada ayer por el líder brasileño en una charla brindada en el Malba.

No obstante, el economista reconoció que en la coyuntura actual es muy difícil que se pueda forzar un diálogo tripartito. A su estilo, lo graficó así: "El tema de un acuerdo es que tiene olor a que te entregaste y si estás diciendo que vas a ir a las elecciones a dar la pelea, ¿vas a firmar un acuerdo que tiene olor a que te entregaste?".

"Y el que tenés enfrente no quiere un gran kilombo, sabe que haciendo la plancha llega, ¿cuál es la motivación que tiene para firmar un acuerdo? Eso requiere de una clase política que está arriba de todo", argumentó en declaraciones a radio Mitre.

Las frases más destacadas de la entrevista:

"Está claro a esta altura del partido que la economía jugó un rol muy importante. El punto de inflexión del actual momento fueron las PASO. Este es un llamado de atención estructural. Evidentemente por el resultado ganó la economía".

"No voy a hablar de transición política pero si voy a hablar de transición económica. Aunque hubiera ganado el oficialismo este periodo iba a ser de transición económica".

"Las preguntas eran si seguía con más de lo mismo o hacía un giro. Esto es una transición desde el punto de vista económico aunque hubiera ganado Macri".

"Cuando querés pensar el futuro de una etapa que viene lo primero que tenés que pensar es cuál va a ser el punto de partida".

"Aplaudo la moderación. Es muy valioso, me pongo de pie y aplaudo las declaraciones respecto al pago de la deuda, al no cepo, al valor del tipo de cambio (…). Ahora alguien tendría que decir no a la Junta Nacional de Granos. La realidad es otra cosa. Estamos en una transición de un hacer la plancha, de que todo continúe. La moderación en la declaración vale un montón, y es parte de la transición y parte de la estrategia. Pero espero que haya alguien pensando en la realidad. Si voy a pagar la deuda. ¿Cómo? Si voy a mantener el tipo de cambio. ¿Cómo?".