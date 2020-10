La subsecretaria de Educación de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, Graciela Orelogio, afirmó hoy que "todos los alumnos pasarán de año" y aclaró que "quienes no aprueben los espacios curriculares durante el ciclo lectivo 2020 tendrán el ciclo lectivo 2021 para hacerlo".



La medida fue dispuesta por el Consejo Federal de Educación dijo la funcionaria al explicar que se estableció que "ambos años sean unidades pedagógicas".



En ese sentido, se informó que los alumnos de 7° grado tendrán tiempo desde el 12 de noviembre del corriente año hasta el 12 de marzo de 2021 para acreditar todos los espacios curriculares.



En tanto, en nivel secundario, "los estudiantes de 1° a 4° año de escuelas orientadas, y de 1° a 5° años de escuelas técnicas, contarán con el período de acreditación comprendido entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre, (último día de clases para aquel nivel)".



A partir de ese momento, quienes no hayan aprobado serán acompañados en su promoción al año siguiente con un período durante el mes de diciembre, y otro que comenzará con el ciclo lectivo 2021, mientras que para los chicos de 5° año de escuelas orientadas y de 6° año de escuelas técnicas la etapa de acreditación se extenderá desde 13 de noviembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021", detalló Orelogio.



De esta manera, el Gobierno asume que el desarrollo de la actividad escolar no presencial para garantizar los saberes prioritarios se desarrolló en un contexto escolar y áulico sumamente heterogéneo y desigual para cada estudiante, por lo cual es indispensable considerarlos en relación a la situación individual de cada uno.



En este escenario, resulta fundamental que los procesos de evaluación de los aprendizajes prioritarios no se evalúen descontextualizados de las situaciones de enseñanza que los organizaron y se trasladen sin más a los dispositivos y las lógicas para evaluar propios de la presencialidad.