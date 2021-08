Cuando Argentina informó ayer que superó el objetivo de inmunización planteado para el mes de agosto con más del 60% de los mayores de 50 años con las dos dosis aplicadas, se reportó el primer caso de la variante delta del coronavirus en Mendoza y la segunda muerte en Córdoba.

La suma de casos era esperable, tanto que ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró desde Rusia que si bien la circulación de la variante delta de coronavirus "no es predominante" en la Argentina, "ya está cerquita de ser comunitaria".

El caso detectado en la provincia vecina, el primero de Mendoza y Cuyo, tiene de protagonista a una mujer de 57 años que ingresó al país el 3 de agosto por el aeropuerto de Ezeiza, procedente de España.

En la estación aeroportuaria de la Ciudad de Buenos Aires se le realizó el estudio de antígenos para SARS-CoV-2, junto a su marido y sus dos hijos, pero en esa oportunidad les dio negativo a los cuatro.

Una vez que arribaron a la provincia, la familia realizó la cuarentena correspondiente en su domicilio.

El 10 de agosto, en cumplimiento de los protocolos para viajeros internacionales, la mujer asintomática se realizó el PCR correspondiente en el Hospital Lencinas.

Como se trataba de una persona que venía del exterior, se envió su muestra al Instituto Malbrán, como lo indican los protocolos, y una vez que estuvieron los resultados, en los que arrojaron la presencia de la variante VOC delta, se les dio conocimiento por correo electrónico a las autoridades sanitarias de Mendoza.

La mujer y su familia se encuentran en buen estado de salud, realizando el aislamiento domiciliario correspondiente, informó el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza.

Desde que la enfermedad llegó a la provincia del oeste argentino se detectaron en marzo del 2020, se registraron más de 161.000 casos positivos de covid-19. En tanto, se produjeron más de 4.200 fallecimientos; la tasa de letalidad se ubica en 2,6%, por encima del índice nacional, lo que no deja de generar preocupación. Asimismo, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud provincial, la ocupación de camas de terapia intensiva se encuentra en el 70%.

Otra noticia precoupante de ayer fue la confirmación de la segunda muerte por Delta en Córdoba en 24 horas. Se trata de una mujer de 38 años que tenía nexo epidemiológico con el denominado "caso cero" que falleció el domingo, informó Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, donde se encontraba internada cursando una neumonía bilateral grave desde hace dos semanas. Tenía comorbilidades y no estaba vacunada.

La fallecida "era del mismo cluster o conglomerado epidemiológico" del hombre de 62 años que murió el domingo en el mismo hospital por idéntico "cuadro crítico y tampoco estaba vacunado.

En este contexto de alerta epidemiológico, Carla Vizzotti, aseguró ayer que si bien la circulación de la variante delta de coronavirus "no es predominante" en Argentina, "ya está cerquita de ser comunitaria". "Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante pero ya está cerquita de ser comunitaria", sostuvo Vizzotti en declaraciones a radio Diez desde Rusia, donde viajó hace una semana para agilizar la entrega de vacunas Sputnik V. Sobre a qué se refiere el concepto de circulación "comunitaria" de la variante delta o de cualquier otra cepa del covid-19, Vizzotti explicó: "cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero, se dice que es comunitaria:, pero eso no significa que sea predominante", dijo. En ese sentido agregó que "por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos".



Ok definitivo a Pfizer

El regulador farmacéutico de EEUU concedió ayer la aprobación total a la vacuna covid-19 de Pfizer, convirtiéndola en la primera en obtener la validación completa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que en diciembre autorizó el uso de emergencia de la vacuna en dos dosis.

Baja de casos y vía libre para ir a España

El Ministerio de Salud reportó ayer 257 decesos y 6.135 casos positivos de coronavirus y, con estos datos, suman 110.609 los fallecidos y 5.139.966 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria agregó que son 3.226 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 48,1% en el país.

Frente a esta baja de contagios, los viajeros vacunados contra el coronavirus que lleguen a España procedentes de Argentina no tendrán que hacer desde hoy la cuarentena obligatoria de diez días, vigente desde junio, a partir de una decisión del Ministerio de Salud del Gobierno español de no prorrogar la restricción.

Asimismo, se informó que podrán ingresar a España aquellos que tengan esquema completo de vacunas aprobadas por la EMA o la OMS, con el requisito de haber recibido la segunda dosis al menos 14 días antes del viaje.

Hasta el momento, las vacunas autorizadas por la EMA o la OMS son las producidas por Pfizer-Biontech, Moderna, Astrazeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm.

La vacuna Sputnik no figura en el listado porque aún no fue autorizada por la EMA