Ocurrió en Mendoza. El joven no estaba conforme con cómo había quedado un tatuaje que se hizo y no tuvo mejor idea que sacarlo de una manera muy tortuosa: con un rallador de queso. Su amigo, Matías, lo compartió en redes sociales y la historia se volvió viral.

Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por la forma que eligió el joven para sacarlo y hasta incluso cuestionaron que podría habérselo tapado con uno mejor, pero lo cierto es que el joven tenía un motivo superior. Según contó a Infobae, el joven quería ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

"Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles", explicó.

El joven, quien prefirió mantener su identidad reservada, mostró también cómo le quedó el brazo después del procedimiento. El resultado es bastante sorprendente. "Ojo, la hizo bien o no la hizo bien? Mejor que el laser", destacó @_Matycosta, su amigo.

Fuente: Telefe Noticias