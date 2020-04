El Gobierno de Mendoza suspendió de manera indefinida las paritarias con los gremios estatales, a raíz de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, pero sobre todo económica, que ha provocado un desplome de los recursos provinciales y perspectivas negativas a futuro. Así, no se prevén aumentos para el primer semestre del 2020, lo que ha provocado malestar en los gremios, quienes acusan al Ejecutivo de poner “excusas” para no retomar la discusión.

“La caída de la actividad económica ha tenido un enorme impacto en los ingresos de la Provincia, lo que impide en este momento reanudar la negociación”, destacaron desde el Ministerio de Gobierno a Diario Los Andes, y agregaron que “los limitados recursos con que se cuenta están destinados a afrontar la pandemia y a la adquisición de insumos críticos para mitigarla. No es posible por el momento pensar en aumentos salariales”.

Al no haber plazos de posible reapertura, es un hecho que los estatales, que vienen de un 2019 con aumentos superiores a 50% por la cláusula gatillo, no tendrán incrementos al menos en estos primeros seis meses. La primera y única propuesta del Gobierno (a comienzos de marzo) fue rechazada de plano por los gremios. Contemplaba una suba de $2.000 en el salario de abril y $1.000 en mayo; pero sólo abarcaba a los trabajadores que cobran menos de $40.000, alrededor de 30% de los estatales.

Desde los sindicatos insisten en que, si el Gobierno quisiera, se podrían hacer paritarias a través de videollamadas, y que se trata de “excusas” del Ejecutivo que administra Rodolfo Suárez. A raíz de los números en baja que ha mostrado la recaudación provincial -alrededor de un 70%- no solamente se vislumbra la imposibilidad actual del Ejecutivo de dar algún tipo de aumento salarial, sino que, si esta situación persiste, habrá problemas para pagar salarios en tiempo y forma.

En el Ejecutivo han preferido por el momento no dar demasiada información respecto al pago de salarios; pero sí lo han hecho los intendentes quienes, en su mayoría, aseguraron que en abril y mayo no habría problemas para abonarle a los municipales; pero si no hay un repunte, o más ayuda nacional, algunos no podrán pagar el mes de junio.

La misma situación golpea al sector privado que, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, ha perdido entre marzo y principios de abril unos 45.000 empleos en todo el país; y que podría empeorar debido a la casi nula actividad económica. Todo esto se suma a la ola de suspensiones que han sufrido los trabajadores en las propias empresas por falta de ingresos.

Enojo sindical

Sebastián Henríquez, del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), sostuvo que enviaron una carta documento al director General de Escuelas para que se retome la paritaria y calificó de “práctica desleal” la suspensión. “Esto no es por la cuarentena, es una decisión política de ajuste al no convocarnos y tampoco dar a los trabajadores un aumento de emergencia”, se quejó.

Además, dijo que se podría hacer una reunión virtual como se están haciendo en el Poder Legislativo con las sesiones o la audiencia que se realizó por Portezuelo del Viento.

Henríquez exige un aumento de emergencia por la inflación (que ha sido del 4,9% en el acumulado a febrero); el pago de la ayuda extraordinaria en concepto de útiles para docentes, y de indumentaria de los celadores; y además “que se suspendan las bajas de las suplencias y se puedan realizar de manera virtual. Tenemos a mucha gente sin trabajo”.

Respecto a la situación económica provincial, Henríquez expresó que “en todo el país se ha visto desplome de recaudación y parálisis de la economía”, y agregó que “será el argumento que van a usar para ajustar, pero lo cierto es que hoy está a la orden del día la fuga de recursos para pagar la deuda. Esos recursos no deberían salir del país”, acotó.

También hizo referencia a los aumentos de los coseguros de OSEP, “que implica ganancias para corporaciones médicas privadas en detrimento de nuestros salarios. Ahí no tiene problema el Gobierno en generar más recursos”.

Por su parte, Roberto Macho, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ha pedido en reiteradas ocasiones la reapertura de paritarias, y exigen un aumento de emergencia de $ 8.000.

No obstante, admitió que la urgencia está en la situación de los trabajadores de la Salud, sobre quienes acusó al Gobierno de “no cumplir las medidas de bioseguridad correspondientes, sobre todo con los insumos”.

“Tenemos trabajadores en negro, necesitamos un pase a planta imperioso, para que tengan cobertura y estabilidad”, agregó. Además, pidió un cronograma en el cual “se pueda visualizar el cumplimiento de los compañeros que están en la trinchera”.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros), presentó ayer un petitorio de 11 puntos, que contempla la reapertura de una comisión negociadora para que se “acuerden temas trascendentales”.

Otros pedidos son la realización de estudios de coronavirus a los profesionales; apertura de la discusión salarial; seguimiento de protocolos y stock de insumos; y áreas de aislamiento voluntario para los trabajadores de la sanidad.

Sobre estos reclamos, el Gobierno señaló que “no son momentos de aprovechar la crisis para defender intereses sectoriales. Los sistemas de salud del mundo han tenido dificultades para atender la pandemia. Desde el Gobierno de Mendoza se protege a los equipos de Salud” remarcaron.

Fuente: Diario Los Andes