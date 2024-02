El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseveró hoy en Mendoza que "todo el diálogo y todos los reclamos tienen un límite que es el déficit cero" y ratificó que "es algo que el Gobierno no está dispuesto a negociar".



“Todo el diálogo y todos los reclamos tienen un límite que es el déficit cero. Eso es algo que este Gobierno no está dispuesto a negociar porque eso es meterle la mano en el bolsillo a 46 millones de argentinos”, dijo Menem a la prensa mendocina, a donde llegó hoy para participar de la Fiesta de la Vendimia.



Tras asistir esta mañana al denominado "desayuno real" con las 18 candidatas al reinado nacional de la Vendimia que se define el sábado próximo, Menem se refirió a la relación de los gobernadores con el Gobierno nacional.



“Falta que un sector de la política entienda qué es lo que ve el mundo, qué es lo que vieron los que votamos y que se acomoden y que se vayan aggiornando porque la única salida es con un Estado equilibrado y no con los desequilibrios que vinieron ocurriendo los últimos 20 años”, expresó el titular de la Cámara baja nacional.



Por su parte, también estuvo presente en el agasajo el gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró esta mañana que la Fiesta de la Vendimia “representa a la Argentina que quiere progresar”.



“Es una de las fiestas que representa a la Argentina que quiere progresar, a la Argentina que quiere crear riquezas y esto es lo que le ofrecemos no solo al resto del país, sino al mundo entero”, dijo hoy Cornejo en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú, en Luján de Cuyo.



El "Desayuno Real" es una actividad que por novena edición organiza el Grupo Cooperativa, oportunidad en la que los jefes comunales le sirven el desayuno a las soberanas en productos como bandejas, delantales y tazas confeccionadas por la economía social.



“La iniciativa apunta a fortalecer la producción local, que genera trabajo genuino, asociativo y principalmente, consumo responsable por parte de las instituciones públicas y privadas”, dijo la directora de Economía Social Lorena Meschini, quien afirmó que “esta acción produce un derrame positivo en las familias de los emprendedores involucrados”.



Los productos fueron confeccionados íntegramente por los siguientes emprendedores de la economía social.