En la Gran Manzana. Macri vuelve a Nueva York para hablar en la ONU. El año pasado no fue por un problema de salud. Espera reunirse con la jefa del FMI para cerrar los últimos detalles del nuevo acuerdo.

En lo que se espera sea un viaje clave para cerrar el nuevo acuerdo con el FMI, el presidente Mauricio Macri viajará esta noche a EEUU para participar de la 73º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. De paso, intentará seducir a empresarios y banqueros de Wall Street de invertir en Argentina a pesar de la crítica situación económica.



No se descarta un encuentro con la jefa del FMI Chistine Lagarde.



El mandatario viajará acompañado por la primera dama Juliana Awada, por el canciller Jorge Faurie, por el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el vocero presidencia Iván Pavlovsky. También el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne pero que tendrá una agenda propia.



El Jefe de Estado partirá en un avión alquilado y se hospedará en el hotel The Langham, en la Quinta Avenida, que servirá como su base de operaciones. Allí recibirá inversores y planea ver el clásico entre Boca y River el domingo, en el que en principio no tendrá actividad oficial.



El canciller Faurie explicó ayer que "el presidente va a tener la oportunidad tomar contacto con círculos de inversores en EEUU, presentar la realidad de la situación economía y financiera, las medidas que se han tomado, las negociaciones con el FMI".



En el plano multilateral, agregó que la Asamblea General de la ONU es "el momento oportuno para dialogar con los principales líderes de la comunidad internacional y mantener rondas bilaterales".



Macri iniciará el lunes sus actividades cuando a las 8 brinde dos entrevistas a importantes medios económicos: el Financial Time y Bloomberg. A ellos buscará transmitirles que la economía argentina va camino a estabilizarse, tras el cimbronazo de la devaluación. Por eso, la importancia de la relativa estabilidad que mostró el dólar en la semana.



A las 12.30 almorzará con empresarios inversores.



A partir de las 14.30 participará de un evento con miembros del Council of The Americas (Consejo de las Américas) y de la Cámara de Comercio de los EEUU (Amcham).



Posteriormente, a las 16.15, Macri encabezará una reunión de trabajo con su equipo.



Asistirá, a las 19, a una recepción que ofrecerá el presidente Donald Trump y su esposa, en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno que participarán de la Asamblea de la ONU.



Además, el presidente Macri recibirá el premio "Ciudadano Mundial 2018" en una ceremonia programada para las 21.



El martes, cuando en la Argentina comience el paro de la CGT, estará totalmente dedicado a la ONU. Entre las 11 y las 12 asistirá a una reunión de Jefes de Estado del Mercosur.



Desde las 13.15, compartirá un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en honor a los Jefes de Estado y de Gobierno.



Y entre las 16 y las 17.30, el Presidente hará uso de la palabra durante la Cumbre. Está previsto que en su discurso se refiera a la situación económica, pero también al cambio climático, energías renovables, a la situación de Venezuela y a la lucha contra la corrupción.



Posteriormente, el Jefe de Estado mantendrá un encuentro con inversores, y a continuación formulará declaraciones a la prensa argentina.