Mientras Argentina seguía complicada con la crisis cambiaria, desde Paraguay, el presidente Alberto Fernández instó ayer a sus pares del Mercosur a "ponerse de acuerdo para trabajar juntos", en un continente que "tiene lo que el mundo busca" en el contexto de la guerra en Europa.

"Tenemos que estar más unidos que nunca, sino vamos a cometer el peor de los errores. Eso no quiere decir que no debamos discutir las asimetrías que padecen países como Uruguay y Paraguay, no me voy a hacer el distraído con eso. Tenemos que resolver todo lo que haya que resolver, pero debemos hacerlo como socios", dijo Fernández durante su alocución en la LX cumbre de Jefes de Estado del Mercosur.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), en la ciudad de Luque, distante a unos 10 kilómetros de Asunción, en Paraguay.

Las declaraciones de Fernández se dan luego de que Uruguay anunciara -previo a la cumbre- que finalizaron los trabajos para el estudio de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.

La reunión plenaria del Mercosur quedó marcada por un clima de tensión entre Alberto Fernández, y su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en relación con el TLC en estado avanzado entre este país y China.

Fue en ese marco, que Alberto afirmó que "no nos ilusione la idea de separarnos y buscar soluciones individuales. Todo eso es de corto aliento".

"No me niego a analizar lo que mi amigo Lacalle Pou llama flexibilización, solo quiero que sigamos transitando juntos", dijo Alberto y consideró que el acuerdo con China "deberíamos hacerlo todos juntos".

Paraguay consideró al acuerdo de libre comercio con Singapur y la rebaja de un 10% del Arancel Externo Común (AEC) como los 'logros más importantes' alcanzados durante su presidencia pro tempore.

> Joe Biden tiene coronavirus

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó estar 'muy bien' y mantenerse 'ocupado', tras darse a conocer que había contraído coronavirus. 'Amigos míos, estoy muy bien. ¡Sigo ocupado!', tuiteó Biden, luego de que la Casa Blanca anunciara que había dado positivo en covid y que tenía síntomas 'muy leves'.

El mandatario acompañó su publicación con una foto en la que se lo puede ver sonriendo, con saco y camisa pero sin corbata, en una oficina de la Casa Blanca, con teléfonos móviles. Biden está con mucosidad, 'cansancio' y 'tos seca ocasional'.

Juan González, asesor de Seguridad Nacional de Joe, contestó que el encuentro entre Biden y Alberto Fernández no estaba en juego, y que no se podía descartar ninguna alternativa. Es decir: mantener la reunión de trabajo en pie o suspender hasta que Biden recibiera el alta médica.