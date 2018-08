Luego de que el Senado de la Nación aprobara por unanimidad el pedido de allanamiento a las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner, la vicepresidenta Gabriela Michetti le respondió por Twitter a la Senadora, que en medio de su discurso le había preguntado si alguien había allanado su casa, tras haberle descubierto "bolsos con dinero".

"Todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola", escribió la funcionaria de Cambiemos en la red social.

Todo mi patrimonio es la casa en el barrio Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, en la que vivo hace 25 años. La realidad habla por sí sola. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 23 de agosto de 2018

En su exposición, Cristina Kirchner había dicho: "Es lícito que haya gente que no me quiera, pero lo que no es lícito es que se quiera hacer parecer que estamos en un sistema justo. La paridad debe ser con todos. Usted misma, señora presidenta: le fueron encontrados bolsos con dinero. ¿Alguien le allanó su casa? Por una causa similar tuvo que renunciar una ministra de economía".

Además, Michetti confirmó que, como la votación para autorizar los allanamientos se produjo después de las 20, este jueves a primera hora se comunicará con el juez que lleva la causa de los cuadernos de las coimas Claudio Bonadio para entregar el documento que ya fue firmado.