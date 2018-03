Presentes. Fabiana Túñez, Vidal, Macri, Michetti, Stanley y Bullrich (de izquierda a derecha) asistieron ayer a la reunión en el Centro Cultural Kirchner.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, afirmó ayer que el oficialismo debe "seguir creciendo en el número de mujeres" que integran su equipo, aunque subrayó que el presidente "Mauricio (Macri) les ha dado muchísimo lugar", tras participar de una reunión de gabinete ampliado de las mujeres del Gobierno.



"Siempre estamos conscientes de la necesidad de crecer en eso (por la participación de mujeres en el Gobierno), ninguno te va a decir que somos los mejores representantes de la equidad. Mauricio les ha dado muchísimo lugar a las mujeres, pero somos conscientes de que tenemos que seguir creciendo en número de mujeres", afirmó Michetti. La vicepresidenta hizo estas declaraciones en el marco de una conferencia de prensa que encabezó en el Centro Cultural Kirchner (CCK).



"Ustedes saben que yo no era así. Ustedes me enseñaron a aprender a trabajar con las mujeres, a darles lugar, a entenderlas", se confesó Macri mirando a la vicepresidenta Gabriela Michetti y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la primera reunión de gabinete ampliado que se realizó en el CCK.



Con la presencia de Macri, la reunión arrancó ayer a las 11 en el Centro Cultural Kirchner, en la ciudad de Buenos Aires, y la anfitriona principal fue la vicepresidenta Gabriela Michetti, junto a las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Seguridad, Patricia Bullrich, además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, según fuentes oficiales. A su vez, asistió la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.



Según pudo saber el diario Clarín, el presidente Macri elogió a las integrantes de su gabinete. "A todos los que me dicen que las mujeres son iguales que los hombres les digo que no, que son mejores que los hombres".



La vicepresidenta consideró que "no sólo por tener muchas mujeres y tener la paridad, te garantizás políticas de género efectivas" y recalcó que el Gobierno está produciendo datos sobre temáticas de género.



"Somos los primeros que estamos construyendo estadísticas en el tema de género, porque no había ninguna. Había discurso, pero no había ningún dato", aseguró.



Por su parte, la gobernadora Vidal aseguró que "estamos en el mejor lugar para pelear desde el Estado por la igualdad". "Tenemos un Presidente (Mauricio Macri) que entiende de lo que estamos hablando y que está dispuesto a acompañar este cambio que estamos llevando adelante las mujeres", sostuvo Vidal. La mandataria bonaerense remarcó que "el camino es difícil, ninguna está acá porque sí. Hemos atravesado un camino difícil, porque también atravesamos la doble carga, todas hemos pasado llegar a casa y ver a nuestros hijos durmiendo y nos preguntamos si valía la pena, pero estamos acá y parece que no somos tan Heidi".



Stanley comentó que de la reunión participaron 650 mujeres, al tiempo que se refirió al debate sobre el aborto y reiteró su postura contraria a la despenalización. Consideró que "el ámbito más natural (para definir el tema) es el Congreso". Michetti se expresó en el mismo sentido: "Si dentro del Congreso surge la alternativa (de la consulta popular), no va a haber una oposición de nosotros. Pero creemos que el ámbito razonable es el de las fuerzas políticas". Télam





Hoy, los resultados de Aprender 2017



El presidente Mauricio Macri encabeza hoy en la localidad bonaerense de Campana la presentación de los resultados de la evaluación Aprender 2017, implementada por el Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación.



El acto se realizará a partir de las 11.45, en la Escuela Nacional Superior Eduardo Costa, en esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, participarán de esta ceremonia junto con otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.



Ante la oposición de los docentes, el Jefe de Estado defendió la realización de esta evaluación como "una radiografía del sistema educativo", y en la presentación del año pasado señaló que en Argentina "hay una terrible inequidad" en la enseñanza.



Por otro lado, funcionarios y empleados de la Casa Rosada participarán hoy de un simulacro de incendio en el edificio gubernamental, en cumplimiento del Plan de Evacuación obligatorio que dispone la ley de la ciudad de Buenos Aires. El simulacro tendrá lugar a partir de las 15.