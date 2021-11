Marta Gabriela Michetti, ex vicepresidente de la Nación, se acercó al Juzgado Federal de Dolores, donde el ex presidente Mauricio Macri prestará declaración indagatoria en la causa por el presunto espionaje a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, para manifestarle su apoyo político

"En la causa en sí misma, yo no me he metido. No he estado leyendo el tema. Creo que justamente no hay que gastar tanto tiempo en estas cosas", dijo, pero aclaró que sabe de qué se trata la citación que está programada para las 12. "Yo creo que no tiene ningún sentido, no cierra por ningún lado", agregó antes de ingresar.

Macri debe presentarse en la sede del juzgado al que fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

Este hecho derivó en una segunda recusación presentada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó el lunes "in limine" tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.

El incidente de recusación ya se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, a diferencia de lo que hizo en el primer intento de la defensa de Macri, convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.

En detalle, el fundador del PRO está imputado de haber ordenado maniobras de espionaje ilegal sobre los familiares de los marinos del submarino hundido en noviembre de 2017, en una causa en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

Fuente: Ámbito