Tras su alejamiento de la función pública, la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, rompió el silencio y apuntó duramente contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su decisión de aplicar elecciones concurrentes con boleta única electrónica. “Así no se pueden hacer las cosas”, criticó.

“Lo que pasó esta vez me pareció grave porque en el fondo yo me siento una de las fundadoras del PRO y ahí sí me parece que hay que salir a defender la esencia de nuestro proyecto, porque fue y es muy importante”, comenzó Michetti en el programa Elijo Creer, por Radio Continental.

“Me parece que así no se pueden hacer las cosas, esto ya pasó de castaño claro. Me parece que estamos en otro tono. No consultar a nadie y hacer un cambio en una regla electoral nada menos que durante un año electoral, todo el mundo en la política sabe que no se hace”, sentenció Michetti en relación al reciente anuncio de Rodríguez Larreta que generó una interna dentro de Juntos por el Cambio.

“Es como ir a jugar al fútbol y que cuando salgas a la cancha te cambien las reglas”, ejemplificó la exvicepresidenta. Sin embargo, en relación a la boleta única Michetti distiguió: “La herramienta yo no la cuestiono para nada porque soy una de las impulsoras y me parece buena, pero de esta manera no lo es”.

En ese sentido, la exfuncionaria tomó los mismos argumentos que dio Rodríguez Larreta cuando compitió contra Michetti en la interna y sostuvo que no se puede aplicar por falta de tiempo.

“Si esa herrmaienta no se podía aplicar [en aquella oportunidad] por falta de tiempo ahora tampoco y encima la vas a hacer conjunta con la nacional que ya de por sí no es amigable para la gente. Es un engorro”, remarcó Michetti.

“De esta manera, lo único que estamos haciendo es desperdiciar la herramienta que es lo peor que podíamos hacer, porque la boleta única es algo amigable para la gente. Esto se tendría que haber hecho de otra manera y no como un jueguito que le sirve a Rodríguez Larreta en su alianza con Martín Lousteau”, disparó Michetti, en diálogo con Radio Continental.

“Demos todas las discusiones y pongamos todo sobre la mesa, pero después cuando salimos demos una decisión conjunta”, concluyó al respecto la exvicepresidenta quien a pesar de su alejamiento de la vida pública admitió que conversa diariamente con el expresidente Mauricio Macri.

En otro tramo de la entrevista, Michetti reveló que la decisión de Macri de no candidatearse en las próximas elecciones le resultó “correctísima”, aunque admitió que también le “dolió un poco”. Y tras ello manifestó: “Me hubiese gustado que él fuera nuevamente candidato porque me parece que le faltó podes demostrar todo lo que él quiso hacer”.

Por último, Michetti se motró lejos de cualquier cargo o candidatura y destacó que si bien tras su corrimiento recuperó “mucha paz” y se sacó “un peso de encima”, extraña la política como instrumento de cambio.

“Extraño tener el poder como instrumento que sirve para transformar la realidad”, concluyó al respecto.