La repercusión por los dichos de Gabriela Michetti sobre el aborto no tardó en llegar. Poco antes del debate de la iniciativa en el Senado, la vicepresidenta remarcó que no permitiría la legalización de la interrupción del embarazo "ni en los casos de violación" y señaló que hay personas que viven cosas "muchísimo más dramáticas".

En pocos minutos, un grupo de artistas a favor del proyecto criticaron a Michetti a través de las redes sociales. "Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija que decidiera no ser madre usted la obligaría. Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad", cuestionó Carla Peterson.

"Me pareció muy fuerte poner que si usted tuviera una hija y la violaran además la obligaría a tener el bebé y tal vez regalarlo, donarlo o entregarlo", criticó la actriz en su cuenta de Twitter, mientras sus seguidores retuiteaban sus palabras.

En este marco, Griselda Siciliani compartió la entrevista que dio la vicepresidenta y le pidió que "deje de hacer papelones". "Nunca estuvo a la altura, inténtelo una vez, tiene la oportunidad", le contestó con respecto al debate que arranca este martes en el Senado, donde la oposición logró que se trate en tres comisiones y no en cuatro.

En una entrevista con el diario La Nación, Michetti remarcó que "ningún ser humano puede decidir sobre la vida de otro". Además, señaló que para ella un embrión debe considerase vida ya que es "un ser humano en su primera etapa" y que ella tampoco hubiera permitido el aborto de embarazos que surgieron a partir de una violación.

"Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", expresó sobre los casos de abusos. Esta declaración fue citada en un tuit por la conductora Verónica Lozano, seguida de la pregunta: "¿Qué pasa con ustedes señora vicepresidenta?".

"En sus declaraciones falaces usted toca de oído y da cuenta del amateurismo con que afronta un problema complejo de salud pública. Desde qué lugar técnico y profesional emite usted declaraciones como por ejemplo que te violan, 'lo das en adopción y no pasa nada'", señaló por su parte, la cantante Miss Bolivia.

En forma de sketch, la actriz Veronica Llinas compartió un video en el que actúa de una "oligarca venida a menos" y tiene una conversación telefónica con Michetti. "Gabriela, estoy espeluznada. Vos sabes los años que estoy practicando este personaje hueco, con falta de toda sensibilidad social, para que vos vengas de un plumazo y me corras de la escena. Reconozco que no se me hubiese ocurrido nunca una frase como la tuya", dijo en las imágenes que compartió bajo el hashtag #Sera Ley y #EmpatiaCero.

Al igual que Llinas, la comediante Malena Guinzburg criticó "la falta de empatía y realidad" de la vicepresidente, que siempre se pronunció en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. "Lo que dice Michetti me da mucho miedo y asco", disparó.