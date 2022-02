Los escandalosos audios entre la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y la extitular de la OA Laura Alonso llegaron a la justicia federal con una denuncia realizada este miércoles en los tribunales de Comodoro Py.

La denuncia por la figura penal de tráfico de influencias fue realizada por el abogado Alejandro Kalbermatten y recayó en el juzgado federal 6, que está vacante y es subrogado por el juez Daniel Rafecas.

En esos audios Michetti le pide a Alonso que desvincule o no avance en una investigación contra una persona que trabajaba para ella.

Los mensajes dan cuenta de cómo Michetti traficaba influencias en favor de personas cercanas o que trabajaban a su lado.

En la presentación se consignó que el día 14 de febrero se filtraron audios de hace ya algunos años, en los cuales Michetti, quien en ese entonces cumplía sus funciones de Vicepresidenta de la Nación, le solicita a Alonso, que era titular del cargo de Directora de la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Nación Argentina, más conocida como “Oficina Anticorrupción”, que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo.

El letrado advirtió que el primer audio evidencia la solicitud un tanto coercitiva de la Ex Vicepresidenta, acusando a la Ex Directora de “embocarlo” con una denuncia y pidiendo su cese: “Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso. “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”.

A continuación, el segundo audio expresa: “Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”, dice Sra. MICHETTI en uno de los audios, “denotando así el favor cumplido por la Sra. ALONSO”, consignó el letrado.

Delitos: se aplicaría el delito previsto en el artículo 256 bis del Código Penal en cuanto dispone: ARTICULO 256 bis — “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años”.

Fuente: Minuto Uno