El dólar blue cayó por debajo de los 1.000 pesos igual que los dólares financieros. El Banco Central compró tan sólo en tres días más de 1.050 millones de dólares, los bonos de la deuda subieron ayer en torno al 12 por ciento, el riesgo país perforó la barrera de los 1.300 puntos. Y la inflación de marzo, que en principio se esperaba que fuera mayor que la de febrero, ahora prevén que esté por debajo del 13,2% del segundo mes del año.

En un escenario económico que parece comenzar a alinearse en torno de las expectativas del Gobierno, el presidente Javier Milei descartó ayer una nueva devaluación, reiteró en su objetivo de levantar el cepo y reconoció que "hoy los salarios de Argentina son miserables" producto de veinte años de populismo.

El Jefe de Estado hizo un repaso de los principales temas de agenda en una entrevista televisiva con la agencia Bloomberg donde defendió la competencia de monedas y destacó la baja de inflación.

Al referirse sobre una posible aceleración de la devaluación del peso frente al dólar, Milei consideró que "no tiene ningún sentido hacer eso" y apuntó contra los que promueven esta idea indicando que "lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados" y, al cuestionarlos, señaló: "La primera pregunta es por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial'.

Continuando en esa línea expresó: "¿Qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes" y agregó: "Me parece que a los economistas les cuesta salir de ciertos modelos mentales que traen en la cabeza".

Al mismo tiempo, Milei reafirmó que la salida del cepo está en camino, pero prefirió no ponerle un plazo asegurando que cuando terminen de limpiar el balance del Banco Central y realizar la reforma financiera, automáticamente irán "a un tipo de cambio totalmente libre" pero expresando que eso depende del mercado por lo que "no se puede definir el tiempo, porque si usted define el tiempo es porque entonces está haciéndolo por la fuerza". Al respecto, sostuvo: "Esto depende de la voluntad de los individuos. Yo necesito que los individuos vayan mutando sus portafolios hacia una nueva estructura que me permita que el Banco Central deje de tener pasivos remunerados".

Salarios: En otro tramo de la entrevista, Milei reconoció el deterioro de los ingresos, pero desestimó que sea responsabilidad de su gestión, asegurando: "Hoy los salarios son miserables no por culpa nuestra, los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo. Cuando usted toma el salario promedio de la década del 90, hoy sería de 3 mil dólares".

Al analizar este punto, Milei destacó que en el país se produjo un cambio cultural señalando que "los argentinos entendieron que el populismo no es la solución y que la solución que vendieron los delincuentes de los políticos eran falsas", asegurando que "hay que ir por una solución pura y ortodoxa de mercado" y valoró: "Aun cuando estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi popularidad aumenta".

En vistas a una recuperación de los sueldos, Milei sostuvo que se avanzaría en esa dirección a partir del descenso de la inflación y del levantamiento de los controles de capitales. Aunque insistió en que para llegar a ese punto todavía falta sanear el balance del Banco Central.

Tarifas: Por otro lado, anticipó que la quita de subsidios en las tarifas de los servicios públicos recién se completará en tres años y explicó que tiene que ver con la forma de recalibrar los precios. Al respecto, indicó que se "puede hacer todo de corto (plazo) o lo puede repartir en el tiempo" sobre lo que advirtió: "Si nosotros lo hacemos torpemente, como recomiendan algunos, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia", recordando que "eso ya se lo hizo al gobierno de (Mauricio) Macri".

> Relación con China

Milei planteó que “renunciar a China es muy difícil”, incluso para “el anarcocapitalista argentino”, aseguró. Asimismo, aclaró: “Nosotros somos liberales y si la gente quiere hacer transacciones con China, puede seguir haciendo las mismas transacciones que hace siempre”. Sí manifestó su total alineamiento con EEUU e Israel.

> Estación misteriosa

Respecto a la inspección técnica a la Estación de Espacio Lejano, en Neuquén, Milei admitió que dio inicio a las negociaciones para las auditorías y la inspección ante el rechazo del país liderado por Xi Jinping, que aclaró en reiteradas oportunidades que la base es estrictamente científica. “Se va a estudiar la situación” argumentó.