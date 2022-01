En contraste con la postura más benévola de ayer, en el Gobierno crecía el malestar por el viaje de la titular del PAMI, Luana Volnovich, al caribe mexicano, en plena crisis económica y mientras el oficialismo intenta fomentar el turismo interno. Si bien sostienen que Alberto Fernández no había dado instrucciones a sus funcionarios de que priorizaran vacacionar en el país, creen que quedarse dentro de las fronteras era una decisión de “sentido común para todos” los miembros de la administración nacional y consideraron que la elección de ese destino por parte de la jefa del organismo que maneja la obra social de jubilados fue una “imprudencia”.

El propio presidente Alberto Fernández, hacia fin de año, en una reunión informal que se desarrolló en la Quinta de Olivos, confirmó que les había transmitido a sus funcionarios que no tenía problemas en que viajaran a descansar después de un año exigente e intenso por el COVID, pero pidió que “no viajaran al exterior, nadie”. En el Gobierno hoy niegan que ese mensaje se haya producido. “No le pidió nada a nadie”, aseguraron.

De todas formas, aseguraron fuentes oficiales, Alberto Fernández no le pedirá la renuncia a Volnovich, una de las líderes camporistas del Gobierno, que se vio envuelta en un escándalo cuando trascendió un video imagen que la muestra días atrás en un bar de la isla Holbox, en el estado mexicano de Quintana Roo, junto al segundo funcionario en el organismo que conduce, Martín Rodríguez.

“Al Presidente le pareció una imprudencia, no avisar y vacacionar en un destino que se paga en dólares. No hubo de su parte una comunicación explícita”, dijeron en la Casa de Gobierno un día después de que se conocieran las imágenes, que generaron críticas en la oposición. Contrastaron su caso con el del ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, que viajó a Cuba como turista, pero antes avisó a la Jefatura de Gabinete.

De todas formas, remarcaron que Alberto Fernández es “comprensivo”. “Sabe que todos podemos tener años difíciles e imprudencias”, dijeron en Balcarce 50 para alivianar los cuestionamientos que habían empezado a trascender off the record de parte de otros funcionarios nacionales que no tomaron vacaciones o se encontraban en destinos de la costa bonaerense o el interior.

Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, deslizó un cuestionamiento en un contacto con periodistas acreditados en la Casa Rosada después de un encuentro con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, por una reunión de trabajo: “No soy celador de nadie, es una cuestión que deberá resolver otro, no yo”, dijo, y agregó, irónicamente: “Mirá donde estoy yo. Yo también estoy en el Caribe. Los demás tienen que explicar lo otro”.

Según se informó, Alberto Fernández y Volnovich, que fue designada en el comienzo de su gestión, aún no conversaron sobre lo ocurrido, y fuentes oficiales aventuraron que podrían hacerlo a su regreso. La fecha de retorno de la funcionaria aún no está estipulada.

Holbox es una isla con playa de arena blanca ubicada al norte de Cancún, en la península de Yucatán. Una zona muy visitada por argentinos. Muy lejos de los destinos nacionales que promueven desde el gobierno nacional.

La situación generó una rápida respuesta desde la Casa Rosada. Aclararon que Alberto Fernández “nunca sugirió no tomarse vacaciones”. “Es una funcionaria que trabaja mucho y merece tomarse 15 días de descanso”, fue la explicación oficial. Similar a la que esgrimieron desde el PAMI. Sin embargo, hoy los ánimos habían cambiado y se le reprochaba a la funcionaria la decisión.

El viaje de Ferraresi

A pocas horas de que se conocieran imágenes de la titular del PAMI, Luana Volnovich, en un bar del Caribe de México, el presidente Alberto Fernández sumó un nuevo dolor de cabeza. Pese a su pedido explícito a sus funcionarios de no viajar al exterior -luego de prohibir la compra de pasajes en cuotas- el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi decidió irse de vacaciones a Cuba con su esposa Magdalena Sierra.

Según pudo saber Infobae, el mismo día que el Presidente le pidió a sus funcionarios que disfruten de sus vacaciones dentro del país, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat le advirtió que ya tenía un pasaje comprado hacía al menos dos años. De hecho, le habría advertido al mandatario que tendría problemas con su esposa si no concretaban el viaje.

En concreto, Ferraresi emprendió vuelo la semana pasada hacia Cuba junto a su esposa, Magdalena Sierra, quien se desempeña como jefa de Gabinete del Municipio de Avellaneda, distrito gobernado hasta hace unos meses por su esposo.

Además de la ciudad capital de La Habana, los funcionarios públicos también pasearon por Varadero, ubicada en la estrecha península de Hicacos de Cuba. Es una ciudad balneario popular, conocida por sus hoteles y complejos de spa.

Pese a estar de vacaciones en Cuba hace al menos una semana, tanto Ferraresi como Sierra se mostraron en sus redes sociales como si estuvieran en plena actividad política. En el caso del ministro nacional, mostró fotos suyas junto a otros funcionarios y vecinos en la entrega de créditos para una casa propia en el Partido de La Costa.

También publicó fotos con el intendente Cristian Cardozo en la firma de un convenio con el municipio para finalizar 41 viviendas a través del programa Reconstruir en Las Toninas. Lo mismo hizo su esposa. Según su cuenta de Twitter, la semana pasada visitó las colonias 2022 del Polideportivo “La Saladita” y del Club Sportivo “Dock Sud”.

Las vacaciones de Ferraresi se conocen cuando el Gobierno aún no supera el impacto político de la difusión del viaje de Volnovich. Las imágenes de la titular del PAMI en la paradisíaca isla de Holbox, en el Caribe de México, comenzaron a viralizarse este martes en las redes sociales y generaron una ola de repudio.

Fuente: Infobae