Expectativas. El libro de Cristina, "Sinceramente", genera gran expectativa entre los simpatizantes que esperan que la senadora sea candidata a la presidencia.

La expresidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner presentará mañana a las 20 su libro "Sinceramente", en la sala Jorge Luis Borges de la Feria Internacional del Libro, en el Predio La Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.



Como la capacidad para mil invitados quedó agotada, se colocarán dos pantallas gigantes: una sobre la calle Sarmiento, que estará cortada al tránsito. Se espera una gran concurrencia de simpatizantes que claman por su candidatura presidencial.



Las mil invitaciones se repartieron entre Unidad Ciudadana (el sector fundado por Cristina), la editorial y la organización de la Feria. Ante una mayor demanda se decidió colocar una pantalla gigante sobre la calle Sarmiento, que según informaron fuentes cercanas a la exmandataria, "estará cortada al tránsito por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde la tarde".



La expresidenta compartirá el escenario con la presidenta de la Fundación del Libro, María Teresa Carbano, y el director en Argentina de Penguin Random House Grupo Editorial, Juan Ignacio Boido.



Los visitantes a la muestra ese día podrán seguir la presentación del libro de la expresidenta a través de otra pantalla gigante que estará ubicada en el patio interno del predio de La Rural, que es donde se está desarrollando la 45ta Edición de la Feria Internacional del Libro.



Además, la presentación será transmitida vía streaming a través de las redes sociales, con lo cual se podrá seguirla a través de las cuentas de Twitter, Facebook y Youtube de la expresidenta y de la feria.



Cristina reaparecerá públicamente mañana para presentar su libro, mientras las expectativas sobre su hipotética candidatura generan efervescencia entre sus simpatizantes y detractores.



Luego de la presentación del libro, quedarán sólo 44 días para el cierre de listas del 22 de junio, fecha tope para conocer si finalmente irá por un nuevo mandato presidencial o no.



El exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli no descartó ayer que Cristina acepte la convocatoria del Gobierno a un diálogo para lograr un acuerdo sobre políticas públicas, pero criticó la iniciativa al considerar que se trata de "una puesta en escena más".



Parrilli, hombre cercano a la expresidenta, dijo en declaraciones radiales que la carta de invitación del Gobierno contiene temas que "están claramente para dar tranquilidad a los mercados", pero que se despreocupan "absolutamente" por "la salud, la educación y por todo el pueblo argentino". Por su lado, el exjefe de Gabinete Alberto Fernández esperaba reunirse con Cristina para decidir sobre el llamado del Gobierno a un diálogo. Pero dijo que "no hay mucho por hacer".



En un homenaje a Eva Perón, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner le propuso ayer al Gobierno nacional cumplir "cuatro puntos" que pasarían por garantizarle "a todos los argentinos desayuno, almuerzo, merienda y cena", en una respuesta a las 10 premisas contenidas en la iniciativa de diálogo con la oposición que lanzó el Ejecutivo nacional.

Macri achica distancias

Un nuevo sondeo de Isonomía, la consultora más respetada por el PRO y que realiza trabajos para el macrismo desde los tiempos en la ciudad de Buenos Aires, muestra que el presidente Mauricio Macri recortó a más de la mitad la ventaja que Cristina Fernández de Kirchner le lleva en un eventual balotaje: ahora la brecha es de 4 puntos. No es un dato menor el que llegó a los despachos de Casa Rosada. Se trata de la misma firma que dos semanas atrás hizo temblar a los mercados con una encuesta que mostraba a la expresidenta ganándole a Macri por 9 puntos. En un eventual balotaje, Isonomía relevó que, en relación a la primera quincena de abril, se recorta la ventaja de Cristina sobre Macri: 41% se inclinaría por CFK y 37% por el líder de Cambiemos.