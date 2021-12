La dirigente social Milagro Sala desmintió al presidente Alberto Fernández, quien aseguró el miércoles en un acto que mantenía diálogo con ella. "Escuché al Presidente, dice que habla seguido conmigo pero hace más de un año que no hablo con él", afirmó Sala.

"A mi es la política la que me metió presa y es la política la que debería resolver mi situación", acusó la dirigente de la Tupac Amaru en declaraciones a Futurock.

Sus palabras fueron en respuesta a las afirmaciones de Alberto Fernández, quien el miércoles en un homenaje a víctimas de la última dictadura cívico militar fue consultado por la situación de Sala. "Voy a estar siempre trabajando por los que están injustamente presos; el sistema institucional no pone en mis manos la suerte de todos ellos, pero eso no me quita la responsabilidad de pedir por ellos. Hablo con Milagro y sé lo que pasa", fue la respuesta del Jefe de Estado.

No obstante, Milagro Sala dijo que no quiere "entrar en debate por si llaman o no". "Quiero que se resuelva la situación mía y de los presos políticos del país", remarcó.

En su habitual conferencia de prensa, la portavoz de Gobierno Gabriela Cerruti dijo este jueves que el Presidente considera a Sala una "presa política", pero que "no es un resorte institucional del Poder Ejecutivo resolver esa causa".

Fuente: Ámbito