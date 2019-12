El exjefe del Ejército César Milani le pidió al presidente Alberto Fernández que "tome el poder, los factores de poder", sino los partidarios del gobierno anterior, con Mauricio Macri a la cabeza, "van a volver con más odio".

Así lo hizo durante un discurso que brindó en un encuentro organizado el martes pasado por la agrupación partidaria Oesterheld, donde donde fue distinguido y aseveró que "si el Gobierno no toma el poder, la derecha va a volver con más odio".

"Los proyectos nacionales requieren de nuestro esfuerzo de forma permanente para que esta gran nación pueda vencer a estos señores del odio, que no son inútiles e improvisados" sino "muy útiles y eficaces", porque "vinieron a endeudar al país, a crear pobreza, desocupación e indigencia", agregó. "Si no recuperamos el poder, van a volver, y van a volver con más odio", dijo Milani, y aclaró que "cuando digo tomar el poder significa que maneje los factores de poder: es la única manera que vamos a poder garantizar que dentro de cuatro años elijamos a un gobierno nacional y popular". Milani también se refirió al golpe de Estado en Bolivia y aseguró que "la derecha reaccionaria está acá esperando dar el zarpazo, y Latinoamérica es un ejemplo de lo que está pasando".

"¿Ustedes creen que los países en donde las fuerzas armadas apoyan a los gobiernos, esos gobiernos se sostienen, y donde las fuerzas armadas le sugieren al presidente que renuncia, se va, y a la hora el presidente de Estados Unidos felicita al ejército boliviano?, ¿Qué es eso sino es un golpe de Estado?", se preguntó. Asimismo, Milani, quien fue absuelto en causas que lo investigaba por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, dijo expresar lo que quiere "para mis fuerzas armadas: que acompañaran un gobierno popular".

Según el ex militar, "los poderes fácticos, políticos, mediáticos y judiciales me invitaron a colaborar con ellos, para decirme que si colaboraba se me acababan los problemas".