La tradicional reunión del Latam Economic Forum tuvo su 9° edición bajo la consigna “Dónde estamos, hacia dónde vamos”, que contó con Javier Milei como uno de los oradores principales.

En medio de una gran expectativa, el candidato a la presidencia por La Libertad Avanza comenzó su exposición hablando de un tema relevante que lo acompaña desde que se postuló: “En el día de hoy voy a estar hablando de lo que popularmente se discute como dolarización, pese a que hace siete años hablo de competencia de monedas”.

“Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten o deforman lo que uno dice. Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central”, aclaró visiblemente molesto.

Minutos después de esa explicación, el referente libertario apuntó contra el Estado y la dirigencia política: señaló que “la inflación es un delito” y agregó que le “cuesta entender (que haya) gente en el sector privado aceptando que los roben con el impuesto inflacionario”.

Tras un repaso por la historia política económica del país y las varias crisis que atravesó Argentina, Milei se refirió a su propuesta de dolarizar la economía y aseguró: “Dolarizar es todo lo opuesto a la hiperinflación″.

De inmediato, el libertario despejó dudas al respecto de cómo realizará el tipo de cambio: “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va al precio de mercado; hoy sería a 730″, afirmó. Y continuó: “No se dejen engañar por estos delincuentes o a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de 5 botellas de vodka y toman ese tipo de cambio delirante y dividen los salarios, como si fuera una cuenta de equilibrio parcial”.

Asimismo, el candidato a presidente por La Libertad Avanza puso el foco sobre el BCRA y dijo que este “falsifica billetes para intercambiar sus bienes. Y lo hace porque existe lago que se llama curso forzoso, están obligados a aceptar los pesos”.

“Se viola además el principio de igualdad ante la ley... ¿por qué lo pueden hacer los políticos desde el Estado y no se puede hacer desde el sector privado?”, preguntó ante el auditorio que lo siguió en silencio y con atención. “El Estado es una organización criminal cuya característica es que tiene el monopolio de la fuerza”, remató.

Siguiendo esta línea, Milei enfatizó su postura a favor de la eliminación del Banco Central, el cual dijo que “solo sirve para hacer daño”: “No tiene ningún sentido la existencia de un banco central porque la cantidad de dinero dentro de la economía la van a determinar los individuos. Y si ustedes no creen así, la pregunta es, entonces ¿me pueden decir que un político sabe la preferencia de cada uno de ustedes, de cada uno de los que van a llegar a este mundo, sobre la situación de los bienes presentes y futuros?”, cuestionó.

Él mismo se respondió segundos después, cuando alzó la voz para volver a lanzar una crítica a la clase política. Lo hizo al asegurar que la única forma de saber las elecciones de cada ciudadano es siendo “omnisciente, omnipresente y omnipotente”. “Es decir, esos malditos herejes se creen que son Dios. Y les voy a decir algo: los políticos no son Dios. Ni siquiera llegan a seres humanos normales”, remató el Diputado.

También los llamó “hipócritas” por prometer que no utilizarán al BCRA para emitir más dinero. “No, vamos a frenar la maquinita”, dijo imitándolos con tono de burla. Y añadió: “Si dicen eso, ¿para qué lo quieren? ¿Por qué no lo cierran entonces? Si vamos a frenar la maquinita, vamos a romperla directamente. Así no la usan más. ¿Y saben qué? La van a volver a usar. Porque es un mecanismo de estafa. No importa lo que haga el Banco Central, siempre hace daño. Siempre los va a perjudicar. Y aún cuando le digan que esta vez va a ser diferente, nunca va a ser diferente. Y aun cuando digan que no la van a usar, sí la van a usar”.

Durante su intervención, Javier Milei hizo mención en varias oportunidades a los economistas de Juntos por el Cambio, a los cuales trató de “ignorantes” y acusó de “mentir a favor de los políticos”. “Ellos siempre tienen un conjunto de delincuentes que, disfrazados de científicos o de gente de conocimiento, mienten en favor de esas atrocidades que ellos proponen. Y eso incluye varios rubros. Y obviamente los economistas no están exento de eso”, señaló.

Además, el dirigente hizo referencia al cepo cambiario, al cual se opuso tras calificarlo como “una típica medida de la casta política que implica un cercenamiento a la libertad”.

“Si me gano mi dinero honestamente, yo me lo tengo que poder gastar en lo que se me da la gana. Y sin querer gastarlo en lo que se me da la gana es comprarme lechugas crocantes verdes, un problema mío. Digo, ¿quién es el político para decir en qué puedo comprar y qué no?”, señaló.

De cara a las próximas elecciones de octubre, a las que llega con un gran envión tras ser el candidato más votado en las PASO, Javier Milei finalizó su discurso en tono de campaña y llamó al electorado a acompañar su proyecto para que “en 35 años Argentina vuelva a ser potencia”.

“Nosotros venimos a cambiar esta Argentina prebendaria. Vamos a terminar con esta maldita casta que nos hunde, que no son solamente los políticos ladrones, también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, también son los periodistas ensobrados y también los profesionales que venden ciencia a cambio de grita para influenciar la opinión pública. Llámese, no sé, economistas, abogados, encuestadores y demás yerbas que se dedican a operar para mantener este sistema que hunde a la Argentina”, pronunció.

Y concluyó: “Los invito a una nueva Argentina, la Argentina liberal, que en 35 años va a volver a ser potencia. ¡Viva la libertad carajo!”.

INFOBAE