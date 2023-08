En sus primeras palabras del día tras la contundente victoria de ayer en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Javier Milei habló hace instantes sobre por qué cree que la gente le dio un voto de confianza. “Creo que nosotros hemos dado en el diagnóstico y la gente lo entiende”, dijo el líder de La Libertad Avanza. Escrutada casi la totalidad de las mesas de todo el país, el precandidato presidencial alcanzaba el 30,06% de los votos. Y se desligó de lo que pueda ocurrir en las próximas horas con el mercado. “El cachetazo que recibió el Gobierno en las elecciones golpeó fuertemente sobre la confianza en el ministro de Economía”, agregó.

“Puede que se refleje una caída en la demanda de dinero como consecuencia del debilitamiento en el poder que tiene el ministro [Sergio Massa]”, sumó Milei en radio La Red. El ganador de las PASO contó que Mauricio Macri fue el único dirigente de peso que se comunicó con él para saludarlo por el resultado del escrutinio. “Me mandó un mensaje en el que me felicitó por la excelente elección”, relató el líder de La Libertad Avanza en radio La Red.

El libertario reconoció que mantiene “un excelente vínculo” con el expresidente, una relación muy distinta a la que hoy tiene con Patricia Bullrich, una de sus contrincantes en las elecciones generales de octubre. Si bien admitió que Macri intentó volver a acercarlos, Milei dijo que “es muy difícil reconstruir ese vínculo, muy difícil volver atrás” y lo atribuyó a operaciones políticas que habrían hecho ella y su marido contra su imagen. “Le di otra oportunidad [a Bullrich] y salió con calumnias e injurias. Su marido estuvo involucrado en una operación en la que se dijeron un montón de mentiras”, dijo.

“Argentina se convirtió en un país miserable, con un 45% de pobres”, agregó, bien temprano, el economista en diálogo con radio Mitre. Milei, que dijo no haber descansado en la noche tras los festejos en el búnker armado especialmente en el Hotel Libertador porque “estuve haciendo reuniones adicionales debido a que esto no para”, aclaró que esta elección “fue solo la ronda clasificatoria”.

“Acá ya no es un problema del chef, sino de la receta. Si no hacemos un cambio de 180 grados, la Argentina se va a convertir en el país más miserable del mundo. Nosotros proponemos ese cambio. Los únicos que se resisten a entenderlo son los políticos. Porque a ninguno de ellos le va mal. A los que les está yendo mal es a los argentinos. Argentina, en los últimos 40 años, fue un desastre”, prosiguió Milei.

“Ganamos en 17 de los 24 distritos. Creo que hicimos el trabajo que mejor pudimos con los recursos que tuvimos. Le hablamos a la sociedad con la verdad, con lo que uno cree, y eso le llega a la gente. No somos un focus group, defiendo las ideas de la libertad porque eso es lo que creo”, enfatizó Milei durante la breve entrevista radial.

El máximo ganador de la jornada de ayer destacó que tratará de ser “fiel” a los pasos de Juan Bautista Alberdi. De cara ahora a las elecciones generales del próximo 22 de octubre, el libertario dijo que “es muy clara” su propuesta. “Esto que yo digo ahora no es nuevo; es lo que pienso de la Argentina. No vamos a terminar bien si no cambiamos”, agregó.

Por estas horas, reina la confianza en el espacio que lidera Milei: “Teníamos como primer objetivo entrar en el balotaje, pero frente a este número imponente tenemos méritos para poder ganar en primera vuelta”.

Nuevamente, como en toda su campaña, Milei apuntó al Banco Central y dijo que “no le hizo bien” al país. El economista se remontó a la historia y dijo que tras la creación de esa entidad (en 1935), Argentina “paso de ser un país sin inflación, tuvo un salto al 6% con su creación y un régimen mixto y, tras su nacionalización, la inflación promedio superó el 200%”. “Estamos hablando de un mecanismo con el cual se le produce un fuerte daño a los argentinos”, insistió el libertario.

Milei se convirtió en las últimas horas en el candidato más votado a nivel nacional en las PASO al obtener 7.116.352 votos. Escrutado el 97,39% de las mesas de todo el país, el libertario alcanzaba el 30,06% de los votos, mientras el segundo y el tercer lugar con diferencias mínimas lo obtenían Juntos por el Cambio (28,27%) y Unión por la Patria (UxP) (27,27%).

En ese marco, la interna de JxC la ganó Patricia Bullrich (4.022.466 votos) frente a Horario Rodríguez Larreta (2.675.563 votos), mientras que en UxP Sergio Massa (5.070.104 votos) se impuso sobre Juan Grabois (1.390.585 votos).