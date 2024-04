El presidente Javier Milei habló sobre una posible reelección en 2027 y analizó el poder electoral de La Libertad Avanza de cara a los próximos comicios: "Depende si los resultados son favorables".

El jefe de Estado se refirió a su continuidad al frente del Poder Ejecutivo a partir de 2027 -fecha de las próximas elecciones presidenciales- dependerá del resultado de su plan de Gobierno:

“Eso depende de si los resultados son favorables. O sea, en la medida que los resultados nos acompañen, va a haber posibilidad de hacer algo así. Y si no, será la decisión de la gente eso. Esta es la decisión de la gente. Si hoy hubiera un balotaje, ganaríamos 58 a 42., O sea, hoy ganaríamos por 16 puntos".

Y agregó: "Le voy a decir más: si se piensa en primera vuelta, sacaríamos 48 puntos. Eso nos alcanzaría para ganar en primera vuelta, porque quien mejor está posicionado tiene 20% de intención de votos. Pero no solo eso. Eso no quiere decir que los diez puntos restantes no los pudiéramos conseguir. Una parte supongo que consigue la mitad a pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y el ajuste monetario más grande de la historia de la humanidad".

"Nosotros hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53 por ciento. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar?”, concluyó sobre su análisis electoral.

Milei, además, reveló sus expectativas de cara a los comicios de medio término, donde La Libertad Avanza (LLA) pretende instalarse como partido nacional con la victoria de bancas en el Senado y en Diputados.

El libertario aseguró en la misma entrevista que enviará 4000 reformas al Congreso de la Nación en diciembre de 2025, luego de las elecciones de medio término: "Es el programa más ambicioso en la historia de la humanidad".

Para el medio Bloomberg, Milei brindó declaraciones y señaló que "no sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina".

El mandatario libertario hizo un paralelismo con la economía alemana y remarcó la importancia de sus reformas: "Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania".