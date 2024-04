Javier Milei se refirió por primera vez a la polémica frase que esgrimió el diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch sobre la decisión de cada individuo de mandar o no a su hijo al colegio y, si bien admitió que fue “absolutamente desafortunada” y buscó despegarse, también lanzó duras críticas a los medios en general y a la periodista Romina Manguel, quien le realizó la entrevista al legislador libertario.

“Los liberales no somos manada, cada cual tiene su opinión. Es una frase absolutamente desafortunada, sacada de contexto por una periodista que vive hablando peste. A esa periodista no le tiene que empezar el estudio, lo que quiere es destruir el espacio”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Acá hay que entender que los periodistas juegan, juegan para destruir. No tenés que darles notas a esos periodistas, no les interesa saber cómo pensar. Les interesa una frase que te hagan daño”.

Además, el mandatario apuntó contra la oposición kirchnerista y ex miembros del gobierno de Alberto Fernández por querer, según denunció, que la gestión libertaria finalice antes de tiempo: “No es que la política no ayuda, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente te viven haciendo trampa, te joden la vida. No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero”.

“¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos damos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos”, sentenció.

Y continuó: “Un tipo analógico te dice que a Milei lo votó la gente por bronca. En el fondo es tratarnos como un error. Si creen eso, mejor para mí porque no me ven venir. Tienen un problema de resistencia al cambio. Están formateados con un modelo, no aceptan que es un error y se aferran en decir que eso es un error. Los economistas se enojan con la realidad y lo llaman fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo”.

Luego, el jefe de Estado se metió en el plano económico y contó que fue decisión suya sincerar el tipo de cambio: “¿Sabes quien tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pongamos en 600 que era lo que decían los economistas? Lo puse yo. Cuando hablo con Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) le dije ‘ponelo en 800′. Hay un motivo. El impuesto PAIS mapeaba con lo que tenés en el mercado, entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas, para que cuando hiciera el ajuste el impacto sobre el empleo sea peor, que podría haber sido peor. Hacemos esa corrección y nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Al mismo tiempo empezamos a sanear el balance del Banco Central”.

Sobre esto, resaltó un dato de este lunes -”hoy perforamos el riesgo país”-, que bajó de 1200, y explicó: " Baja la tasa de interés. Cuanto más alto es el riesgo país, más alto la tasa para el soberano. Por eso la clave es que baje fuerte, eso estimula la inversión, empieza a haber crédito para todo el mundo”.

Con respecto a la inflación y la tolerancia social, Milei se mostró optimista: “Hoy el 75% de los argentinos entiende que estamos peor. Es importante saberlo. Lo tienen claro. Ahora, cuando asimismo sólo el 20% creía que en los próximos 6 meses iban a estar mejor. En enero ese número saltó a 30, en febrero a 40. Hoy es 50. La mitad de los argentinos creen que de acá a 6 meses estamos mejor”.

“Pero la otra parte es la siguiente. El problema más grave es la inflación. El 70% de los argentinos no tiene dudas de que la vamos a bajar. Yo estoy súper convencido, no tengas dudas, la vamos a bajar. Dicho esto, de esos 70%, 50% creen que lo vamos a hacer en un año, 20% creen que lo vamos a hacer en dos. La palabra más representativa es esperanza. Hoy la aprobación de la gestión supera con claridad lo negativo, mi imágen está en los mismos niveles que cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imágen del mundo”, subrayó.

En otro tramo del reportaje con Alejandro Fantino por el canal Neura, el Presidente se volvió a referir a la polémica por el aumento de las dietas de diputados y senadores: “Los errores se corrigen. En enero habíamos dado la orden de no aumentar los sueldos. En febrero la orden seguía siendo la misma, pero cuando damos los aumentos a otros empleados había algunos que ganaban más que los ministros, y eso se replicaba a todos por un decreto de Cristina. Lo corregimos, lo dimos de baja y al mes siguiente lo que se nos depositó de más lo devolvimos. Al mes siguiente se cobró menos, se devolvió lo que se cobró de más”.

Y completó: “A los senadores no les van a volver a aumentar. No van a tener otro, así como nosotros no cobramos aumento. De lo que a mí depende no se va a hacer. Lo que pasa en Diputados le vas a preguntar a Martín (Menem), en Senadores se lo preguntas a Victoria (Villarruel). Ví el quilombo y lo corregí. Nadie mira el recibo de sueldo porque todos vienen por el bronce. Estamos todos yendo con la que tenemos guardada. Estamos vendiendo nuestros autos, liquidando cosas. Si venís por la gloria, venís por la gloria”.

Respecto de las tarifas, que aumentaron en abril, Milei dijo: “Estamos trabajando para recomponer la ecuación económico/financiera de los contratos. Lo hacemos respetando un fallo de la Corte en el caso de Aranguren. En la recomposición de tarifas, el componente más importante es el salario. Se mueve de modo tal que lo puedas parar. En los segmentos más vulnerables hay contención. No es un problema. Está contemplado a lo largo de tres años para que no genere un problema en la gente. Está puesto en la cuenta. Dicho esto, que es cómo lo resolvés prácticamente, al mismo tiempo hay que tener una discusión conceptual. Si no te podés comprar un Lamborghini es porque tu salario no da. No es que las tarifas sean caras, son irrisorias si las comparás. Hay que entender que tienen un costo que se tiene que pagar porque si no te quedás sin empresas. El precio es el que hay”.

Asimismo, el jefe de Estado ratificó los dichos de Caputo sobre una inflación de 10% en marzo: “Creemos que el dato que va a venir ahora estará en torno al 10%, lo cuál sería un golazo, con la estacionalidad que tiene marzo sería un gol”. Y luego fue más optimista: “En algún momento cuando pase la estacionalidad de febrero, marzo, abril, la inflación se cae como un piano¿Loco estás diciendo que en septiembre/octubre lo tenés dominado? No tengas dudas. Si hacés de vuelta el balotaje, ganamos por 18 puntos. Hoy ganaríamos en primera vuelta”.

En este punto, el Presidente habló nuevamente en tono electoral: “Si hoy fuéramos a primera vuelta, sacamos el 48% de los votos. Quien mejor intención de voto tiene detrás nuestro es Cristina con el 20%. Qué me importa Cristina, no va a volver más. Volver no va a volver, usará otro alfil, el más cercano que tiene hoy mide 17%, es Kicillof. Mejor si es mi contrario, que venga. Ahí hay un tema, podríamos ganar en primera vuelta. Estamos en 53%”.

Aquí, se mostró desafiante con la oposición sobre el futuro de la Ley Ómnibus y el Pacto de Mayo. Ante la consulta de Fantino de qué pasaba si ambas medidas no recibían apoyo, Milei expresó: “No me importa, que hagan lo que quieran”.

“Te veo la cara en las elecciones de 2025. En principio les está yendo mal: estoy haciendo el ajuste más grande de la historia y mi imagen sigue en 70 por ciento”, aseveró.

Milei también fue pujante al declarar que para él algunas cosas no son delito, diferenciándose de la dirigencia política: “Algunas cosas que los políticos definen como delitos para mí no son. Reventarle la cabeza al pagador de impuestos está bien, son delitos los que afectan a sus finanzas personales. Si querés usá 50 palos verdes no declarados me importa un rábano. Vas preso de acuerdo a las leyes de ahora. La gente fugaba dólares para huir del peso que lo estafaban con el impuesto inflacionario. Para mí el dólar blue no es ilegal. Te permite escaparte de la estafa del peso. Yo no persigo a nadie porque compre dólares en la calle. Si te querés poner a hacer transacciones en dólares con la gente de acá, hacé lo que quieras. Lo que tenés que entender, y esto es lo que está detrás del DNU y la Ley Bases: haces condiciones flexibles para que puedan blanquear y listo”.