El presidente Javier Milei señaló ayer en una entrevista televisiva que la Argentina alcanzó el déficit cero en el primer mes de su gestión y manifestó que se está "avanzando en el saneamiento del Banco Central", lo que "permitiría, si se mantuviera este ritmo, poder abrir el cepo a mitad de año". No fue lo único, ya que profundizó sus críticas al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al que calificó de "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato". La nueva embestida se acentuó tras la amenaza del mandatario provincial de cortar el envío del petróleo y gas al resto del país, en reclamo de la entrega de unos 13.000 millones de pesos de coparticipación que no le giró la Nación.

En el marco de las medidas que permitiría abrir el cepo, el jefe de Estado resaltó que en su administración "empezamos a hacer un programa de estabilización duro", con el que "iniciamos una política de ajuste fiscal, un saneamiento del Banco Central y cambiario". Así, agregó que "todas las variables financieras, que son las que ajustan muy rápido y que se adelantan al ciclo, están muy positivas".

Por otro lado, continuó con sus cuestionamientos al gobernador chubutense. "Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande". En el contexto de esa disputa, Milei explicó que la provincia "tomó una deuda contra garantía de coparticipación", por lo que remarcó que, "cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente".

A su vez, Torres no se quedó atrás y le contestó al presidente que "el Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut, pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que, a pesar de nuestro tamaño, nos sabemos defender". Frente a las nuevas críticas de Milei, el gobernador le respondió que "el gobierno central, evidentemente, no sabe leer la Constitución, mucho menos un contrato".

Sobre su amenaza de frenar el envío del petróleo y gas al resto del país, Torres remarcó que "esa situación no tuvo solución y, lamentablemente, no tiene marcha atrás". Por eso, destacó que, "lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no solo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos". Los gobernadores patagónicos respaldaron a Torres y se reunirán el martes.