En un estadio en Villa Crespo, Javier Milei cerró esta noche su campaña presidencial. Más allá de la efervescencia de su militancia, hubo un malestar palpable y difícil de esquivar por los dichos de la candidata a diputada Lilia Lemoine y su proyecto para que los hombres puedan renunciar a la paternidad.

“No he leído el proyecto, pero no estoy de acuerdo. El crimen del aborto no se resuelve quitándole la responsabilidad al hombre. El derecho a la vida se defiende de esa forma”, dijo a TN antes de entrar Victoria Villarruel, candidata a vice.

La Libertad Avanza definió sacar a Lemoine de los medios hasta que pasen las elecciones.

Milei llegó al Movistar Arena pasadas las 16. Dio una entrevista y luego se preparó para dar su discurso. Un dato: Lemoine, que es su estilista, no estuvo en el camarín con él.

Dentro del estadio, hasta que comenzó el acto, hubo jingles de campaña, la cumbia de El Dipy (candidato a intendente de La Matanza de La Libertad Avanza), banderas, bombos y hasta una persona disfrazada de motosierra.

Impresionante el cierre de campaña de Javier Milei

Javier Milei 2023

El acto inició con un discurso de uno de los referentes de Javier Milei, Alberto Benegas Lynch (padre de Bertie, primer candidato a diputado). Aseguró que habría que “suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano” y despertó en el público un aplauso rabioso y gritos de “Libertad, libertad”.

Después aseguró que Milei “ya ganó” porque cambió el eje de discusión, criticó a los periodistas que cuestionan al candidato -”son hijos de una gran pauta”- y pidió cerrar las empresas estatales. Arrancó gritos de “que se vayan todos” en varios momentos.

Al terminar el discurso de Benegas, sonaron unas trompetas y en una pantalla gigante se proyectó un spot de campaña. El estadio enmudeció. En la pantalla pasaron videos de explosiones y demoliciones. Justo después, Milei se abrió camino en medio del estadio, aplausos y selfie. De fondo, sonaba “Panic show”, de La Renga.

Cuando subió al escenario cantó a viva voz mientras arengaba a la militancia. Detrás estaban sus candidatos: Carolina Píparo, Ramiro Marra, Diana Mondino, Marcela Pagano. Se abrazó con su hermana y desde un palco lo saludó su pareja, Fátima Florez.

El saludo de Javier Milei con Fátima Florez en su cierre de campaña en el Movistar Arena.

“El domingo, cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, y “primera vuelta la p... que lo p....” fueron los dos cánticos que entonó Milei, arengando a su militancia. Minutos después de las 22 comenzó a desarrollar su discurso.

El cántico de Javier Milei en el cierre de campaña: "Primera vuelta la puta que los parió...".

“Quiero darle las gracias a los que sin estar en la trinchera y a la vista de todos contribuyen de manera enorme para que este movimiento liberal no solo sea un fenómeno de barrio, no solo haya sido un fenómeno a nivel nacional, sino que además somos un fenómeno mundial”, exclamó el líder libertario.

“Es histórico lo que hemos logrado hasta ahora. Hemos salido primeros, somos una estructura outsider y les ganamos a todos”, señaló.

"El que no salta es radical"



El cántico de los asistentes al cierre de campaña de La Libertad Avanza cuando Javier Milei habló de un "un impresentable de origen radical", en referencia a Leandro Santoro.

“Si los que queremos una Argentina distinta no nos involucramos vamos a ser cada vez más pobres. Pongámosle freno a los empobrecedores de siempre”, dijo. Y agregó: “Estamos frente al momento histórico de hacer el punto de inflexión”.