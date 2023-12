El presidente de la nación, Javier Milei, volvió a defender el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó días atrás en el Boletín Oficial y ante las críticas que recibió por parte de diferentes sectores políticos empleó un textual del exmandatario Arturo Frondizi para justificar su decisión.

Frente a los reclamos por el formato que le imprimió al amplio paquete de medidas, que emitido de esta manera no debe pasar por el Congreso, el líder de La Libertad Avanza (LLA) escribió en redes: “Textual de Arturo Frondizi respecto al DNU enviado por el caso de los contratos petroleros que fueron el pilar del despegue de su gobierno. Pareciera que algunos por sadismo y otros por corruptos quieren mantener encadenados a los argentinos que desean salir de la miseria”. Tras ello, Milei cerró con su habitual “viva la libertad carajo”.

El texto de Frondizi citado, reza: “El plan de drásticas reformas y de rápida movilización de recursos que estamos ejecutando, impone el quebrantamiento de la rutina administrativa. Si no hubiéramos eludido esa rutina, todavía estaríamos discutiendo los contratos de petróleo y las radicaciones de capitales que fueron el ariete que abrió el rumbo para la transformación profunda de nuestra estructura económica”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apoyó este último posteo de Milei y desde su cuenta de X expresó: “Es una pulseada entre los intereses corporativos que construyeron esta Argentina o esta propuesta que es liberar a los argentinos de los porqués de la decadencia. Es simple: es el camino”.

Este sábado Sturzenegger, el asesor de Milei e ideólogo del amplio paquete de medidas presentado, ya había defendido al Presidente en su proceder al insistir con que la metodología está avalada por la Constitución y que eso le da legalidad. “Está estrictamente en la ley, tiene su proceso de validación y ratificación y punto”.

Asimismo lanzó un dardo contra los gremios por llamar a movilizarse en contra y no haberlo hecho durante la gestión de Alberto Fernández, quien también emitió decretos. “Cuando veo a la CGT, que va a marchar a la Corte Suprema para pedir que saquen el DNU, me pregunto por qué no marcharon cuando Alberto Fernández publicó el DNU para encerrarnos en pandemia. Aparentemente se despertaron ahora. Nunca dijeron nada antes. Es una manera de no abordar que lo que verdaderamente molesta del DNU es su contenido”.