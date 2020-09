A casi un año de las últimas elecciones nacionales, el economista Javier Milei confirmó que va a comenzar “a militar en política” junto a su colega y ex candidato presidencial, José Luis Espert, para que “dentro de 35 años, el país vuelva a ser primera potencia mundial”.

Así lo anunció en un vivo de Instagram que compartió este sábado con el líder de la coalición Despertar, espacio al que se unirá Milei y que está integrado por el Partido Libertario y la Unión del Centro Democrático (UCD), entre otros.

“Me voy a meter en la política y voy a ir a militar con vos, porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, ahora que se queden todos, porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo para volver a reconstruir la Argentina próspera”, explicó Milei.

El economista aseguró que su objetivo es promover “una Argentina liberal, pujante, que vuelva a abrazar los valores de (Juan Bautista) Alberdi y así, en 35 años, volver a ser la primera potencia mundial”.

“Me voy a meter en política y voy a entrar a dar la batalla en el barro. Yo siempre estuve con la batalla cultural, pero un día estaba cenando con un amigo que me dijo 'muy bien todo lo que estás haciendo, pero cuando llegás al cuarto oscuro el sistema se te caga de risa porque no está la boleta que dice Milei, y eso me hizo despertar”, agregó.

Además, dejó abierta la posibilidad de una candidatura para los próximos comicios legislativos al señalar que si “no se construye una alternativa para el 2021, no va a haber 2023 porque nos van a volver a meter en la grieta”, por lo que “el momento es ahora”.

“Actualmente no hay oposición, son lo mismo. Entonces, la única verdadera alternativa somos los liberales, los únicos que estamos en contra de todo esto. No lo podés cambiar desde afuera al sistema, hay que meterse y dinamitarlo desde adentro”, opinó.

Por su parte, Espert agradeció el apoyo de su colega y celebró que “los liberales estén todos juntos” porque “la solución no es Cambiemos”. “Esperamos que todos se sumen. A partir de ahora, Javier, empieza una tarea gigantesca”, remarcó.

El ex candidato a jefe de Estado señaló que la construcción de esta agrupación debe encararse con sus “amigos de la UCD, del Partido Libertario, del Partido Anticorrupción y los de Unidos, y seguir ampliando la base al Partido Demócrata, al Autonomista, a todos”.

“Mil gracias por sumarte y esperemos que se sumen muchos más. Necesitamos un ejército de liberales trabajando en esto para los equipos técnicos, para militar, para poner la ‘sombrillita’ como hicieron el año pasado y lograr adhesiones, y fiscalizar”, destacó.

En este sentido, Espert precisó que “en todo el país hay cerca de 100 mil mesas”, por lo que su espacio necesita, al menos, esa misma cantidad de voluntarios para representar al partido en cada uno de esos lugares en las próximas elecciones.

Poco después del vivo de Instagram, el Partido Libertario subió una imagen en su cuenta oficial de Twitter en la que le dieron la bienvenida a Milei, ratificando que, “además de su incansable batalla cultural, ha decidido sumarse a la lucha política”.

También compartió un video en el que el economista invita a los usuarios a acceder a un enlace para “contactar a un referente en cualquier parte del país” y sumarse a la agrupación “que quiere cambiar la Argentina y llevarla de vuelta al nivel que nunca debió abandonar”.

En las últimas PASO, Espert superó el piso necesario para llegar a las elecciones generales de octubre con el 2,2% de los votos, pero en la siguiente instancia perdió el acompañamiento de una parte de su electorado y terminó último, con el 1,47 por ciento de los sufragios.