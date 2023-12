El presidente Javier Milei cargó hoy contra los sectores de la oposición no peronista que "votaron a favor" de un "aumento de impuestos" propuesto por el gobernador bonaerense Axel Kicillof pero que "arrastran los pies" con las reformas del proyecto de ley ómnibus que envió al Congreso, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que "el número" de legisladores "está" para aprobar ese paquete de iniciativas.



"Mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, le acaban de votar a favor a Kicillof aumento de impuestos y endeudamiento", escribió Milei en su cuenta de la plataforma X.



De esta forma, el mandatario aludió a la sanción por parte de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires esta madrugada del pedido de endeudamiento y la Ley Impositiva 2024 que habían sido enviados para su tratamiento por Kicillof, y que tuvo -tras negociaciones- el aval de legisladores del PRO, de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), entre otros.



En ese sentido, Milei sostuvo que "el problema no son las formas" sino "el fondo", y completó: "Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor. Háganse cargo y dejen de mentirle a la gente".



Pese a esto, el presidente de la Cámara baja afirmó que "el número está", en alusión a la cantidad de diputados que se requiere para aprobar el proyecto de ley enviado esta semana por el Ejecutivo denominado "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", del cual -dijo- se necesita que "salga completo".



"Cuando se empieza a porotear, creo que tenemos el número: tenemos 38 (diputados) nosotros; 37 del PRO; 33 del radicalismo, y ahí un importante sector del radicalismo va a apoyar las medidas; y al bloque de (Miguel Ángel) Pichetto lo veo acompañando", analizó Menem en declaraciones formuladas al canal América 24, donde destacó la importancia de que el Congreso apruebe "el paquete completo", en referencia a la ley ómnibus impulsada por el Gobierno de Milei.



Si bien indicó que a nivel parlamentario "hay ruido" e "impresiona el tamaño de las reformas que se plantean", Menem aseguró los temas se van "a discutir".



"Todos tienen observaciones y, para eso, está el Parlamento; lo vamos a discutir y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la libertad vuelva a estar en el norte de cada uno de nosotros, pero el número está", sostuvo.



Además, recalcó que Milei ganó las elecciones "diciendo que iba a hacer esto", insistió en que "hay voluntad de acompañamiento" en el Congreso y señaló que "los que atacan" las medidas del Gobierno "fueron los que perdieron" los comicios.



Uno de los legisladores opositores no peronistas que salió al cruce de los dichos de Milei fue el diputado nacional de Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López, quien pidió al Gobierno de Milei que "se organice y marque prioridades".



"Presidente, no hay una sola comisión conformada en el Congreso, la ley 'bases' ni siquiera está habilitada en el temario de extraordinarias. No es una ley de reforma del Estado es un mboyeré (término guaraní que significa revuelto) que mezcla desde retenciones a juicio por jurados. Organicensé y marquen prioridades", afirmó López en su cuenta de la red social X.



López forma parte de la CC -el partido fundado por Elisa Carrió-, el cual se acopló recientemente al flamante bloque Hacemos Coalición Federal, integrado por 23 diputados y encabezados por Miguel Angel Pichetto.



En este contexto, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, presentó en el Juzgado Federal N°4 de la ciudad de Rosario una denuncia para que se investiguen las afirmaciones de Milei sobre posibles pedidos de coimas en el Congreso para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, anunciado la semana pasada.



"Toda persona que se considere lesionada por un delito cuya represión sea perseguible de oficio o que, sin pretender ser lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la policía", citó el legislador, que denunció a Milei basado en el artículo 174 del Código de forma de la Cámara, que "establece la facultad de denunciar".



Días atrás, en una entrevista concedida a la señal La Nación+, Milei había afirmado que algunos legisladores "buscan coimas" para aprobar determinadas leyes en el Congreso.



"A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", remarcó en esa oportunidad el jefe de Estado.



El legislador de UxP afirmó en su presentación que "el actual Presidente y exdiputado está obligado a denunciar los hechos que refirió en la entrevista mencionada".



"Es que su rol actual es inescindible de su persona y debe aportar pruebas de sus afirmaciones para instar a la judicatura correspondiente a la investigación de los hechos referidos. El no haberlo hecho lo responsabiliza de los delitos mencionados ut supra", añadió.



Al realizar el anuncio, en su cuenta de X, Martínez aseguró que "por televisión, Milei tuvo expresiones absolutamente agraviantes contra legisladores nacionales. El Presidente de la Nación tiene la obligación de denunciar si sabe algo al respecto y esos hechos tienen que ser investigados".