Luego de que los integrantes de La Renga se mostraran descontentos porque Javier Milei abrió su acto de cierre de campaña con una de sus canciones, el precandidato a diputado nacional del Frente La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires le respondió hoy al grupo musical y dijo: “Cobraron por cantar en un acto de Cristina y lo que les molesta es el uso del tema de un liberal”.

El excéntrico postulante a legislador recordó así la participación de la banda en un festival organizado por el gobierno kirchnerista en 2013 en conmemoración de los 30 años del retorno de la democracia.

La polémica comenzó luego de que Milei iniciara su acto de cierre de campaña el domingo pasado en el Parque Lezama con la canción de “Panic Show”, tema que él mismo cantó ante una multitud.

Luego, la banda mostró su descontento con el precandidato y el lunes difundió un comunicado en el que expresó: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso”.

En este sentido, el grupo de artistas agregó: “Entre nosotros existen lazos y sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

Frente a esa respuesta, Milei aseguró: “Deberían ser ejemplos de sí mismos. Cantaban en los actos de Cristina. Les molesta el uso por parte de un liberal y después lo disfrazan con un eufemismo. ¿Cuál es el problema?”

En declaraciones radiales, sostuvo que lo que dijo La Renga “es bastante totalitario. Me parece bien que no quieran ser mis amigos, pero censurar el uso de un tema no lo entiendo”. Además aclaró: “No soy amigo de ellos ni tengo un cartelito buscando amigos”.

El postulante liberal también despertó repercusión en las redes en las últimas horas por un video que publicó en su perfil de Instagram, con un billete de mil pesos en llamas.

“Obra de arte digital. Mi primer NFT está a la venta en opensea, el link de la subasta en la descripción. Soy el primer político y economista en el mundo en realizar una obra de arte digital. A continuación te dejo un link para que puedas subastar”, publicó Milei.