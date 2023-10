El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, apuntó esta noche contra los miembros de la Unión Cívica Radical que manifestaron su neutralidad de cara al balotaje del 19 de noviembre. "El peor lugar del infierno está reservado para quienes mantienen la neutralidad", lanzó.

"Los que ahora se declaran neutrales son traidores. Los radicales ya se fueron con Massa, siempre fueron de Massa. Se unieron a Juntos por el Cambio para buscar un cargo", indicó en una entrevista en A24.

El libertario, que ayer sumó a Patricia Bullrich a su armado tras una reunión mantenida con el expresidente, Mauricio Macri, se mostró nervioso durante la entrevista y hasta pidió silencio para los que estaban detrás de cámara. "Hay un murmullo que me está matando, después digo algo incorrecto y me matan. No son temas fáciles y en ellos se va la vida de 45 millones de argentinos", explicó.

Respecto a la nueva alianza con Macri y Bullrich, Milei negó que haya tenido que someterse a condicionamientos. "Nadie me pidió nada", dijo y negó rotundamente que vaya a bajar su propuesta de dolarizar la economía. "Eso no lo voy a negociar, tampoco terminar con el Banco Central", analizó.