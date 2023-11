El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se quejó este lunes porque en el debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el público que acompañaba al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "era un coro de tos", interpretó que de esa manera buscaban su "desborde emocional" y se mostró satisfecho porque "no lo lograron".



Así lo aseguró en una entrevista que brindó a primera hora a radio Continental y luego de haber utilizado las redes durante la madrugada para criticar a Massa y llamar a votar por LLA a quienes "aún están indecisos" para el balotaje del próximo domingo.



Pese a quejarse por los que definió como "tosedores", Milei dijo en sus declaraciones haberse sentido "muy cómodo" durante el debate y consideró a que, a lo largo de los bloques, se fue "afianzando".



"Terminamos muy bien", consideró esta mañana y añadió: "Me sentí muy bien. Estuve muy cómodo y, con el correr de los bloques, me fui afianzando y terminamos muy bien".



Foto: Camila Godoy.



Así, consideró haber cumplido "ampliamente" con los objetivos que se habían propuesto desde LLA.



Pese a ese análisis, Milei entendió que Massa buscó "agredirlo y tratar de hacer cosas" para sacarlo "de las casillas", con la supuesta idea de mostrarlo "como alguien desequilibrado y que no está en condiciones de gobernar".



"Eso lo buscó intensamente, fue muy agresivo, tuvo frases muy ofensivas hacia mi persona", interpretó el candidato libertario, quien buscó victimizarse: "Como todo el aparato juega a favor de Massa, en su equipo tenía un conjunto de psicólogos que estaban buscando puntos con los cuales agredirme, y una de las cosas que lograron fue que el público que llevaba cada uno, en lugar de estar en el lugar en el que uno estaba en el atril, lo pusieron en diagonal".



De modo tal que, dijo, "el público de Massa estaba enfrente mío y, cada vez que yo tenía que hablar, se dedicaban a toser, era un coro de tos".



"Él buscaba un desborde emocional mío y no lo logró, aun con los tosedores, es un tema no menor", subrayó.



Anteriormente, desde las redes sociales y de madrugada, Milei había advertido a sus seguidores y a su espacio que quedan cuatro días por delante "para convencer a los que aún están indecisos".



En un posteo titulado "lo que dejó el debate", emitido a las 4:30 de la madrugada en la red social X (Antes Twitter), el diputado nacional y candidato de ultraderecha sostuvo que el país se enfrenta a "una decisión muy clara" y convocó a plantear si las personas "quieren mantener este rumbo o algo distinto".



En ese marco, dijo que, de cara al balotaje, "de un lado" hay "un político mentiroso, cínico, coacheado, prepotente y soberbio que cree que el Estado le pertenece; y que quiere seguir haciendo las mismas cosas que vienen fracasando hace décadas que solo benefician a los amigos del poder".





Y señaló -del mismo modo que sostuvo en el debate realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires- que "del otro lado" hay "un grupo de ciudadanos que nos metimos en la inmundicia de la política para cambiar esta realidad decadente de la cual el ministro Massa es responsable".



En tanto, a primera hora de este lunes, en la entrevista que brindó a radio Continental, el candidato de ultraderecha, consultado sobre las medidas que tomaría en caso de resultar electo, indicó que la primera sería "reflotar el acuerdo con el FMI" porque -sostuvo- la Argentina "tiene el acuerdo caído: tendría que haber terminado este año con un déficit primario de 1,9 y Massa lo llevó a 2.9, y si sumás los intereses, estamos entre los 14 y 15 puntos del PBI".



Por eso, para Milei, la Argentina "tiene que hacer algo urgente; dado el desequilibrio que viene en diciembre".





En ese sentido, planteó que, si no se pone "rápido en orden" ese tema, el país estaría "entrando en una hiperinflación entre febrero y marzo, que es cuando te cae la demanda de dinero".



También planteó que La Libertad Avanza ya tiene "diseñada la reforma del Estado" y detalló: "La vamos a tirar el mismo 10 de diciembre a la noche para que entre el lunes a la mañana en acción, para poner las cuentas fiscales en orden y empezar a trabajar en desarmar el tema de las Lelics y hacer todo lo posible para evitar una hiperinflación".



El postulante libertario reiteró, además, que su espacio está "teniendo conversaciones informales con el FMI como para que esté al tanto de nuestro programa de ajuste y para que, llegado el momento, estén preparados para ver lo que estamos haciendo".



"Queremos poner las cuentas en orden y respetar los derechos de propiedad", aseguró.



Por otro lado, reveló que dará a conocer a su eventual ministro de Economía "el día lunes después de ganar las elecciones", en referencia al balotaje del próximo domingo, en el que se enfrentará con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

La ironía de Cerrutti

La portavoz gubernamental, Gabriela Cerruti, se refirió al debate presidencial para el balotaje del próximo domingo y, en referencia a Javier Milei, criticó que haya afirmado que no pudo concentrarse a causa de que había personas que tosían durante su exposición.



Cerruti recordó que un jefe de Estado tiene que conducir un país, enumeró las delicadas situaciones que se pueden enfrentar al ocupar la primera magistratura y, luego, ironizó sobre el desequilibrio que acusó el candidato de La Libertad Avanza (LLA) al sentirse perturbad por espectadores que tosían.

Alguien que quiere conducir un país sabe que tiene que dirigir un ejército, sobreponerse a eventuales catástrofes naturales o crisis sanitarias, tomar cientos de decisiones por día, manejar la economía en medio de flujos de mercado internacional y shocks imprevistos, enfrentar… — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 13, 2023

"Alguien que quiere conducir un país sabe que tiene que dirigir un ejército, sobreponerse a eventuales catástrofes naturales o crisis sanitarias, tomar cientos de decisiones por día, manejar la economía en medio de flujos de mercado internacional y shocks imprevistos, enfrentar enemigos internos y externos. No tosan por favor que se desequilibra", escribió la funcionaria en sus redes