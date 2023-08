El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo que -entre sus propuestas en materia de política exterior- en caso de ganar las elecciones no mantendrá relaciones comerciales con China porque no quiere "pactos comerciales con comunistas", lo que motivó una inmediata respuesta de ese país.

"Si el señor Milei viene personalmente a China para ver, estoy convencido de que dará una respuesta completamente diferente a la pregunta de si el pueblo chino es libre o no, si el país es seguro o no", dijo ayer el portavoz del ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin.

El portavoz agregó: "La libertad es un componente importante de los valores humanos universales y los valores centrales del socialismo. China es un Estado de derecho y la libertad personal de los ciudadanos chinos está protegida por la Constitución como sagrada e inviolable".

De esta manera, el gobierno chino replicó declaraciones que hizo Milei en una entrevista con la agencia Bloomberg. "Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con occidente donde los máximos referentes son EEUU e Israel. En cuanto a China serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pactos comerciales con comunistas. No promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con China", sostuvo Milei. En la misma nota, aseguró que no buscará un acercamiento con Brasil y remarcó que "hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos".