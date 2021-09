El primer candidato a diputado de “La Libertad Avanza” en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, se refirió a la crisis que atraviesa el Gobierno y apuntó contra el presidente Alberto Fernández. “Es un cadáver político”, disparó.

El mediático economista consideró que la derrota en las PASO representó un cimbronazo para la gestión del Frente de Todos. “La verdad que el presidente Alberto Fernández es un cadáver político, ya estaba muy comprometido políticamente previo a la elección. Ahora está muerto”, lanzó.

En esta línea, Milei sostuvo en declaraciones a TN que el primer mandatario “no tiene credibilidad y carece de reputación” para el resto de su gestión. Aún así, le reclamó a Fernández “un gesto patriótico” y que “se cargue los costos” para dejar “el camino limpio y llano para los que viene adelante”.

“Si no se hace el ajuste, no es solo que no vamos a poder tener acuerdo con el FMI y podríamos caer en default, sino que además el estallido de la economía argentina sería mucho peor que el Rodrigazo”, manifestó. El economista describió que, a mediados de los ‘70, el país tenía niveles de pobreza del 4%, y entonces “la tasa de inflación se multiplicó por seis”.

Y se preguntó: “¿Se imagina lo que sería (tener) 75% de pobres? ¿o (la tasa de) los indigentes en 20%? Esto sería un caos. Usted tiene que poner la casa orden, si no lo hace estalla. Es más, si usted no hace nada, también”, enfatizó.

Para Milei, la situación económica agravada por la actual “crisis política” puede “precipitar una caída de la demanda de dinero” y provocar un estallido. Al exigir un cambio en las medidas despotricó también contra Martín Guzmán. “El ministro de Economía no es parte de la solución, es parte del mismo problema. No profesa las ideas que nos sacarían del problema”, expresó.

Por otro lado, el candidato libertario pidió que las medidas no impacten en la ciudadanía. “Lo que hay que hacer es evitar que sea doloroso, y para eso, hay que hacer el ajuste. ¿Y sabe quién tiene que pagar el ajuste? La política. Basta que el ajuste lo paguen los argentinos de bien. Lo tiene que pagar la casta política. Hay que ajustar donde está el robo de la política”, remarcó.