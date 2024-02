En el marco de su plan de ajuste fiscal y en línea con su postura en contra de la emisión monetaria, el presidente Javier Milei anunció este jueves que enviará una ley al Congreso de la Nación para penar con prisión a cualquier funcionario que emita dinero para el Tesoro.

La iniciativa fue adelantada por el jefe de Estado durante una entrevista con TN, en la que confirmó que ya tiene un proyecto con el que buscará frenar la fabricación de la moneda nacional y arrestar a quienes la realicen.

“El proyecto definirá al señoreaje como delito penal”, comenzó diciendo el mandatario al respecto, quien en reiteradas oportunidades mencionó su objetivo de reducir el gasto público.

Acerca de la norma que presentará en el Parlamento, Milei detalló: “En caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”.

La nueva ley que presentará el Gobierno deberá ser debatida por el Congreso de la Nación luego del traspié de la Ley Ómnibus, la cual regresó a comisiones luego de que el oficialismo no consiguiera el respaldo de los bloques para aprobar artículos que consideraban fundamentales.

El proyecto para penar la emisión de dinero es comunicada por el Presidente horas después de que Milei recibiera en Casa Rosada a la subdirectora del FMI, con quien discutió la marcha de su plan económico y los nuevos términos del acuerdo.

Se trata de Gita Gopinath, mano derecha de Kristalina Georgieva, que una reunión política con el mandatario que fue preparatoria para el inicio de las discusiones técnicas sobre la renegociación del acuerdo por la deuda, que vence en septiembre, y cuyo replanteo podría incluir, como desea el Gobierno, la fijación de fechas para nuevos desembolsos.

Sobre el encuentro, Milei afirmó: “Hemos tenido una muy buena reunión, es muy fácil de llevar la reunión porque tener la posibilidad de estar discutiendo con un presidente economista simplifica la charla. Ella nos manifestó que el FMI está satisfecho con la tarea que estamos llevando adelante y pondera la tarea que tengo que hacer. Están dispuesto a acompañarnos”.

“El FMI se comprometió a seguir acompañándonos y eso implica que, si estan dispuestos, es avalar un programa. Su posición es trabajar al lado nuestro, están comprometidos con nuestro éxito, les parece bien. Para ellos es un caso emblemático. Acabamos de hacer un ajuste impensado”, agregó el jefe de Estado.

Y continuó: “Para tener una idea del saneamiento que está haciendo Caputo en el Banco Central: la base monetaria no varió, pero emitimos dinero para comprar dólares y por los encajes remunerados. Tengo la misma base monetaria que tenía al principio”.

Luego, Milei se refirió al próximo índice de inflación y adelantó que espera para febrero un 15% de aumento de precios: “Sería un numerazo. Lo que hay que mirar es dónde estaríamos si no estuviéramos acá”.

Sobre el cierre del INADI, comunicado hoy por la Casa Rosada, el libertario opinó: “Yo ya había dicho que era la Policía del pensamiento kirchnerista que se dedicaba a perseguir a los que piensen destino y, además, no ganó nada en términos de discriminación. Entonces lo cerramos. La pregunta es: ¿querés sostener ese ente persecutor a cambio de destruir el trabajo de personas del estado? Esas personas salen del estado, no son las únicas personas. Echamos a 50 mil personas (en total) que no trabajan en el Estado”.

En Desarrollo.-