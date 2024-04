El presidente Javier Milei anticipó que esta noche desde las 21 dará una nueva cadena nacional para anunciar el superávit fiscal alcanzado en marzo. Lo hizo en el marco de su exposición en el Foro Llao Llao, celebrado en la ciudad de Bariloche, ante empresarios del país.

"El primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo", destacó respecto a los números de la balanza comercial que determinó que la administración libertaria conquistó los superávit gemelos con un acumulado superior a los US$ 2.000 millones.

Con intenciones de celebrar el indicador por tres meses consecutivos, algo que había logrado el expresidente Néstor Kirchner en 2008, Milei dará una nueva cadena nacional para detallar el funcionamiento de su política económica innegociable.

"Vamos a estar haciendo una cadena nacional donde además vamos a estar anunciando los números fiscales", adelantó el jefe de Estado en el Hotel Llao Llao, y agregó: "Les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo".

Durante su discurso, el Presidente se comprometió ante la cúpula empresarial a "allanar el camino", y a "poner un pie encima al gasto público, tal que lo licue en términos de PBI" para "devolverles la plata de los impuestos".

Si bien evitó dar precisiones respecto a los planes económicos futuros, reveló que "será con mucha baja de impuestos".

"No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal", subrayó al postular que sueña con un PBI per cápita nacional mayor al de Estados Unidos. un "50% más grande que el de Estados Unidos". También, apeló al sentido de responsabilidad empresarial a los que invitó a "poner las pelotas e invertir".

Por último, planteó que la "primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización y tasa de inflación cayendo", y concluyó: "Vamos a arrasar".

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario nacional estará acompañado durante la cadena nacional por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. En cuanto al mensaje, será grabado en la Quinta de Olivos, según anticiparon fuentes oficiales al mismo medio.