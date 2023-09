Con cánticos cruzados entre sus asesores y equipos de campaña, los candidatos presidenciales Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, FIT-U) compartieron hoy el mismo vuelo de línea con destino a la capital de Santiago del Estero, donde protagonizarán mañana el primer debate obligatorio, junto con los otros tres postulantes que competirán en las elecciones del 22 de octubre.



En un vuelo de Aerolíneas Argentinas, Milei viajó acompañado por su hermana Karina y su compañera de fórmula Victoria Villarruel, en tanto que Bregman lo hizo junto a su candidato a vicepresidente, Nicolás del Caño; el diputado nacional y candidato a senador Alejandro Vilca; y el postulante a diputado Christian Castillo, además de otros asesores.



Varios de ellos cruzaron cánticos en el hall y la zona de embarque del aeroparque metropolitano Jorge Newbery, mientras algunos simpatizantes se sacaban fotos con los candidatos presidenciales.



"Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar" cantaron los dirigentes de Izquierda mientras que los liberales contestaban: "Votá a Milei, votá, votá a Milei, soy liberal", con la melodía que creó la exitosa "Fábrica de jingles" del programa "Tres estrellas" del canal digital Gelatina.



Tanto Villarruel como Karina Milei saludaron a los dirigentes de la izquierda cuando subieron al avión, pero el candidato presidencial de LLA los ignoró. Villarruel intentó retomar el cántico en la cabina del avión pero no prosperó entre los pasajeros.



En el mismo vuelo, que aterrizó a las 14.30 a la ciudad de Santiago del Estero, viajaron Ricardo Gil Lavedra, integrante del consejo asesor de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que organiza los debates, y Carlos Cortés, vocero de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.



Durante el vuelo de más de una hora y media, los candidatos, sus compañeros de fórmula y asesores no se cruzaron en el pasillo del avión y tampoco hubo cánticos ni pedidos de fotos por parte del resto de los pasajeros del vuelo de línea 1494 de Aerolíneas Argentinas.



Sin planificación previa, todos ocuparon distintos sectores de la aeronave Boeing 737 max, en la parte destinada al sector económico.



Los asesores de Bullrich se ubicaron en la parte delantera, mientras que Bregman, Del Caño y el resto de los integrantes del FIT-U viajaron en la parte media del avión, casi sobre una de las alas.



En tanto que Milei, Villarruel y su equipo de campaña, junto a Karina Milei, viajaron en la parte trasera.



Antes de embarcar había sido el momento de los pedidos de fotos por parte de pasajeros que se encontraban en esa zona, donde el más demandado fue Milei.



El candidato de LLA accedió amablemente a tomarse fotos con otros pasajeros y trabajadores de seguridad, pero su predisposición cambió y su cara se transformó cuando esta agencia intentó dialogar con él y respondió secamente: "No, ahora no, dije".



Durante la tarde, cada candidato tiene turnos asignados para visitar el Centro de Convenciones Forum de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se realizará el debate mañana, para efectuar pruebas de cámara y micrófonos.