La guerra contra el kirchnerismo -que le marcó la cancha al Presidente rechazando el DNU 70/2023, lo que pone en jaque las únicas medidas del gobierno- sumó ayer un nuevo capítulo: José Luis Espert, el diputado aliado del oficialismo, hizo un llamado a una "rebelión fiscal" contra el impuestazo del gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires a la que se sumó Javier Milei.

El Presidente adhirió a la convocatoria de Espert y afirmó que la suba de impuestos en la Provincia "es una violación del derecho de propiedad".

A través de su cuenta de X primero y en una entrevista radial después, el jefe de Estado volvió a tensar la relación con el mandatario bonaerense y apoyó una llamativa propuesta del flamante legislador del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara baja.

Kicillof gobierna el distrito más importante del país, es el máximo favorito de Cristina Kirchner, encarna lo que se denomina el paladar negro K, y como si esto fuera poco, hoy por hoy es serio aspirante a convertirse en el nuevo líder del PJ. Por todo esto, pisa fuerte entre los gobernadores peronistas, un dato clave para negociar con los caciques provinciales de cara al Pacto de Mayo.

"Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...", sostuvo Milei y calificó la suba de impuestos dispuesta por Axel Kicillof como "confiscatoria". En esa misma línea, agregó: "Es una violación del derecho de propiedad, y lo que está haciendo Kicillof es expropiatorio. Es una locura, está poniendo al borde de la quiebra, por ejemplo, al sector agropecuario de la Provincia".

En la entrevista con radio Mitre, el jefe del Estado insistió que se trata de "un abuso para cobrar impuestos que después no tienen contrapartida".

A Milei le preguntaron si esa decisión de no pagar impuestos podría derivar en embargos o denuncias en la Justicia. "Si lo llegan a hacer todos juntos a la vez es una cosa más complicada", remarcó el Presidente, y repitió que "el planteo que hace Espert es válido".

En su publicación X, Milei replicó la propuesta de Espert, quien convocó a una "rebelión fiscal con sentido común" en contra de Kicillof.

"Kicillof ha generado un impuestazo fenomenal, pero nunca le alcanza. ¿Es un vampiro dentro de un banco de sangre? ¿Mastica plata? El aumento de patentes, del inmobiliario residencial y del inmobiliario rural no hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, sino rebelión fiscal con sentido común", sostuvo Espert.

El economista liberal defendió su postura y explicó: "Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero antes de eso soy diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y mi obligación es defender al pueblo".

Al ser consultado sobre por qué la gente debería abonar los impuestos nacionales o hacer frente a la reimplantación de Ganancias, Espert manifestó: "Es completamente diferente el caso del Gobierno del presidente Milei, que lo único que está haciendo es restituir Ganancias, porque es un impuesto que existe en todo el mundo y si no lo ponemos, la OCDE no nos permite el ingreso".

"La única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos es no pagar", insistió. Y concluyó: "La política se quiere fumar en pipa al pueblo. Llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo".

Impuestazo de Axel

Kicillof aumentó los impuestos de entre 130 y 200%. Pero como se eliminó el beneficio de pago por mail esa suba llega hasta el 275%. En el caso de los impuestos para el campo, los productores denunciaron que llegaron boletas con subas de hasta un 520%.

> Reiteró el pedido a los argentinos

Javier Milei anticipó que pronto enviará al Congreso el proyecto de la nueva Ley Ómnibus y reiteró su pedido de "paciencia" a los argentinos. "Es cierto que el 70% de la gente dice que está peor. Pero cuando asumimos la Presidencia la expectativa llegaba al 20%", detalló Milei, quien aseguró que esos números se fueron incrementando con el paso de los meses, por lo que agregó: "La mayoría de los argentinos ve una luz al final en el camino. La palabra que más ven los argentinos es esperanza". "Les pido confianza y paciencia", resaltó. Y enumeró varios indicadores positivos: "Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema", clamó, con entusiasmo. "Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal", remató.

> Las provincias, con la Rosada

El Gobierno continúa las negociaciones por el DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus con bloques y gobernadores aliados. El ministro del Interior, Guillermo Francos, planea recibir mañana a los representantes de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo y Emilio Monzó.

La comitiva del Ejecutivo, integrada también por el vicejefe de gabinete, José "Cochi" Rolandi, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantiene reuniones junto a los bloques aliados para negociar modificaciones del borrador de la nueva Ley Ómnibus.

"Vamos a negociar los puntos del pacto fiscal con los gobernadores", expresó un funcionario. La línea de la Casa Rosada es avanzar con las reuniones con los ministros económicos provinciales en la comisión que lidera el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. No hay fecha definida.