El proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias recibió la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora se dirigirá al Senado para su sanción definitiva. La norma establece que quedarán eximidos del impuesto a las Ganancias los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

Los puntos centrales del proyecto son:

Aquellos trabajadores que cobran hasta 150 mil pesos brutos no pagarán ganancias.

Jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas tampoco pagarán.

La ley tendrá vigencia al primero de enero y el Gobierno devolverá los descuentos realizados en los primeros meses del año.

El aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos no pagará el impuesto.

El personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar ganancias por las guardias u horas extras.

Se duplica la exención por hija o hijo discapacitado que en la actualidad es de $78.833.

La provisión de ropa, equipamiento del trabajador para uso exclusivo de sus funciones o el otorgamiento de un pago por capacitación no pagará el impuesto a las ganancias.

Se permitirá la deducción por concubino cualquiera fuera su sexo.

Se mantiene el incremento del 22 por ciento del plus patagónico en el impuesto para los trabajadores de la región.

Los gastos de guardería hasta tres años no pagarán ganancias hasta un tope anual de 67 mil pesos.

Los trabajadores que cobren entre 150 mil y 173 mil pagarán ganancias pero la AFIP establecerá las deducciones para evitar grandes diferencias entre los que deben tributar y los que están exentos.

La actualización del piso para estar exento de ganancias se ajustará por el RIPTE (promedio de variación salarial que elabora la de Secretaria de Seguridad Social).

Los cambios de último momento

Pese al apoyo unánime del proyecto, la votación en particular hubo cambios importantes. Se incorporó que los trabajadores en relación de dependencia que ganen hasta $300.000 inclusive no tributarán sobre “bono por productividad, falla de caja o concepto de similar naturaleza hasta un monto equivalente al 40% la ganancia no imponible”.

Además, se eliminó el límite de 18 años para hacer deducciones sobre los hijos con discapacidad y se incorporó a los recolectores de residuos de la exención en el caso de horas extras. Recibirán un beneficio similar el personal de trabajadores en actividad militar sobre los conceptos de “actividad arriesgada, zona insalubre, y título terciario”. También se votó que presidentes y vicepresidentes pagarán el impuesto a las Ganancias.

Finalmente, uno de los cambios clave que se votó fue autorizar al Poder Ejecutivo a modificar los topes mínimos en caso de que por paritarias queden desactualizados. Solo podrá hacerlo durante el año fiscal 2021.