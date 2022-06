La Cámara de Diputados dio ayer media sanción por unanimidad al proyecto de alivio fiscal que beneficiará a 4,5 millones de monotributistas y a 140 mil trabajadores autónomos.

Durante el debate, el oficialismo y algunos bloques de la oposición introdujeron cambios para beneficiar a los trabajadores de las categorías más bajas. Esto hizo que los diputados de Juntos por el Cambio terminen respaldando el proyecto.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, propone por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas; y por otro lado, aumentar las deducciones de Ganancias que pagan los trabajadores con la categoría de autónomos.

La iniciativa que finalmente aprobó el cuerpo y se giró al Senado- propone que los topes de facturación de las cuatro categorías más bajas del régimen simplificado (A,B, C y D) se incrementen un 60% y que dicha actualización se adelante al 1 de julio próximo. La iniciativa original establecía una suba del 29,1% para todas las categorías del sistema.

Asimismo, la nueva propuesta exime del componente impositivo a las categorías A ($288 mensuales) y B ($555). En lo que respecta a los trabajadores autónomos que afrontan el Impuesto a las Ganancias, el proyecto incrementa la deducción especial en 2,5 veces la ganancia no imponible y en 3 veces para los nuevos profesionales. El proyecto original establecía esa suba en dos veces para todos los autónomos y en 2,5 veces para los nuevos profesionales.

El proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo es el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones, recibió dictamen ayer en una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

Este incremento de la deducción impacta principalmente en los autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el Impuesto a las Ganancias. Para esos independientes, se estima que la modificación implicará un "ingreso adicional de bolsillo" promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.

Los cambios se pactaron entre el oficialismo y la oposición mientras se desarrollaba la sesión en el recinto. En los detalles finales del acuerdo participaron el presidente del cuerpo y autor de la iniciativa, Sergio Massa, y los diputados Alejandro Cacace, Luciano Laspina y Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio.

El acuerdo multipartidario se reflejó luego en la votación unánime del proyecto, el cual fue girado de inmediato al Senado para que, antes del 1 del mes próximo, pueda convertirse en ley. Sucede que a partir de esa fecha y hasta el día 20, los monotributistas deberán cumplir con el segundo trámite de recategorización que hay cada año año.

Desde Juntos por el Cambio coincidieron con el espíritu de la iniciativa aunque no se privaron de cuestionar la gestión económica del Gobierno. "Este proyecto no es un alivio impositivo aseguró el diputado Laspina-, sino una mayor indexación del régimen. Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que dado que no pueden bajar la inflación, aumentan la indexación".

De acuerdo al nuevo texto, el monto máximo de facturación anual para la categoría A es $748.382,07.