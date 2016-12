Con actos en puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, recitales de rock, una misa en la Catedral, una radio abierta y la presentación de un libro, las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón homenajearán mañana a las 194 víctimas al cumplirse doce años del incendio del boliche.La organización Familias por la Vida realizará a lo largo del día diferentes actividades, y la primera de ellas, prevista para las 10, tendrá como escenario el monolito que en José C. Paz recuerda a dos de las víctimas, oriundas de ese municipio del conurbano bonarense.

A las 15, todo se trasladará al Santuario de Cromañón, donde se instalará una radio abierta a cargo de la FM Tinkunako de José C. Paz que transmitirá por esta emisora.Para las 18 está prevista la tradicional misa en la Catedral de Buenos Aires, que presidirá el obispo auxiliar del Arzobispado de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano.A partir de las 19 tendrá lugar el acto central en Plaza de Mayo, donde Familias por la Vida confluirá con otras organizaciones como Sobrevivientes de Cromañon, Sin Derecho no hay Justicia y Que no se repita.

Jorge Lozano

Por último, a las 21 está previsto el acto central en el Santuario de Cromañón, que se extenderá hasta las 22.50 -horario en que se desató la tragedia-, cuando todo concluirá con una suelta de globos. En el acto se presentará además el manual 'Prevención para riesgos escénicos' que acaba de publicar el Instituto Nacional de la Música con la participación de especialistas, músicos, Familias por la Vida y profesionales del Same.