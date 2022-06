Las disputas internas en Juntos por el Cambio (JxC) no paran. Este lunes, Mauricio Macri y Gerardo Morales siguieron con los cruces por los dichos del expresidente. Ayer, el gobernador jujeño y presidente del Comité Nacional de la UCR le había respondido por redes sociales. Ahora sumó otro capítulo a la tensión en el espacio de oposición, en vistas al armado de alianzas y candidatos para las elecciones 2023.

Es que Morales no se guardó nada y salió con los tapones de punta a cuestionar a Macri: “Los dichos son o de mala fé o de desconocimiento de la historia del país”, expresó este lunes en declaraciones a Radio con Vos. Y siguió: “Como presidente de la UCR no puedo no frenar el embate que hace Macri contra nuestro partido”, agregó.

El enojo de los radicales surgió este fin de semana, cuando Mauricio Macri habló en la Conferencia de la Libertad, que se llevó a cabo en la ciudad de San Pablo. En su exposición acusó a Hipólito Yrigoyen, figura central de la UCR, por ser uno de los fundadores del populismo, que luego, según el exmandatario, continuarían Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte de Perón.

De este modo, Gerardo Morales salió al cruce: “Macri actuó de mala fe porque busca un acuerdo con la ultraderecha y la antipolítica. Es un irresponsable. No es la primera vez que recibimos un agravio de Mauricio Macri”, sostuvo este lunes en declaraciones radiales. “Esto le hace muy mal a Juntos por el Cambio”, consideró.

Por lo tanto, el presidente del Comité Nacional de la UCR marcó distancia del PRO, uno de los socios dentro de JxC, en medio del acercamiento de sectores duros como el espacio de Libertad Avanza, liderado por el diputado Javier Milei. “Ya resolvimos en nuestra convención que ratificamos nuestro lugar en Juntos por el Cambio. Hay que dirimir un programa de Gobierno. Es lo que no tuvimos en 2015”, expresó Morales recordando la experiencia de siete años atrás, aprovechando para criticar los errores de la gestión de Macri.

Este domingo Morales respondió en Twitter, con la publicación de una carta, a los dichos de Macri: “Vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en JxC atacando a la UCR como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos", escribió el dirigente radical.