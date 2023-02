El oficialismo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de una serie de bloques opositores intermedios -ajenos a Juntos por el Cambio (JxC)-, buscaría concretar antes de fin de mes una sesión para debatir y aprobar el proyecto de ley de que establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación. La información surge en medio de cruces entre el Gobierno de San Juan y los diputados de JxC, Marcelo Orrego y Susana Laciar, quienes no dieron quórum en un intento anterior y recibieron el reproche del ministro del Gobierno, Alberto Hensel.

A sus 118 integrantes, el Frente de Todos (FdT) sumaría a los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en las gobernaciones de Río Negro y Misiones); a los cuatro de la izquierda y al menos a cinco o seis de los ocho integrantes del interbloque Federal, donde confluyen peronistas-lavagnistas bonaerenses, socialistas santafesinos y referentes de la fuerza justicialista que gobierna Córdoba. Justamente, el presidente del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, anunció a fines de enero que no facilitaría el quórum para sesionar mientras el oficialismo siga adelante con el juicio político a la Corte Suprema, en una decisión que se emparda con la de JxC.

Sin embargo, puertas adentro del espacio pesan las posiciones sobre el tema que por su ADN político y social tienen dos protagonistas de peso: la senadora Alejandra Vigo, que votó a favor en junio pasado, y la diputada Natalia de la Sota, que también se expresó a favor en una de las reuniones de la Comisión de Previsión. Con las posibles asistencias mencionadas se estaría llegando a 131 diputados, dos más que los necesarios para dar inicio a una sesión, ya que el quórum es 129 (la mitad más uno de los 257 totales), según estimaron las fuentes parlamentarias consultadas por Télam.

En cuanto a la posible fecha para el tratamiento, el jueves 23 es la primera alternativa, suponiendo que algunos diputados que no están en Buenos Aires o en sus provincias ya hayan retornado; aunque la complejidad de ser una "semana corta" (por los feriados de carnaval) complicaría la posible reunión. La segunda chance es la del martes 28, un día antes de la Asamblea Legislativa en la que el presidente Alberto Fernández dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias. Se descuenta que ese martes la mayoría de los diputados oficialistas estarían en Buenos Aires para asistir a la jornada del día siguiente. JxC, en tanto, aún mantiene su estrategia de no facilitar el tratamiento de ningún tema hasta tanto el oficialismo no desista de continuar con el tratamiento del proceso de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema.

En San Juan se vive con expectativa el tema, ya que una nueva habilitaría el acceso a la jubilación de unas 35.000 personas. Adeás, provocó cruces entre oficialismo y oposición (Ver despiece).

Reproches de Hensel a Orrego y Laciar

El Ministro de Gobierno salió a reprocharles a los diputados de JxC, no haber dado quórum por la reforma previsional. "¿Saben quiénes son los únicos diputados que no bajan a discutir esto? Los mismos que hoy empiezan a hablar de necesidades. Evidentemente hablan solo de necesidades y no de derechos. Les diría que hagan bajar a sus diputados", dijo.