El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno le reclamó a la ex presidente Cristina Kirchner que no haya defendido públicamente a los ex funcionarios de su gobierno que fueron detenidos.

Durante un juego que protagonizó en el programa Polémica en el Bar, el ex funcionario del kirchnerismo calificó a diferentes protagonistas de la política y espectáculo con el "índice Moreno".

Una de las dirigentes que tuvo que puntuar fue la ex jefa de Estado. Consultado sobre la calificación que le pondría, Moreno contestó: "Entre 8 y 10. Estaba en 10 pero hoy está en 8. Le bajé dos puntos porque no puso las dos manos en el fuego por (Julio) De Vido y (Amado) Boudou". Ante la repregunta de si también debería haber defendió al ex jefe del Ejército César Milani, respondió: "Pero claro…. todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario"

Guillermo Moreno le bajó el puntaje a Cristina de 10 a 8 en @PolemicaBar por "no poner las dos manos en el fuego" por De Vido, Boudou, etc pic.twitter.com/5gIpzZ41Ui — América TV (@AmericaTV) 9 de noviembre de 2017

También tuvo que calificar a otros cinco personajes políticos. Le puso puntaje a Néstor Kirchner, Raúl Alfonsín, Julio De Vido, Amado Boudou y Juan Domingo Perón.

"A Perón le pongo 10 puntos o más. En verdad, es incalificable, es extraordinario", explicó sobre el ex líder político. "Creó la doctrina que después de 70 años le dice al mundo que tenían razón. Hoy los pueblos del mundo necesitan peronsimo", afirmó.

La misma posición tomó para calificar a Kirchner, del que aseguró que "es igual que Perón" y que los dos líderes "fueron los más grandes que tuvimos".

Diferente fue la postura que tomó para evaluar al ex presidente radical Raúl Alfonsín. "Ese se fue a marzo. Le pongo un 4. No terminó el gobierno", indicó.

Guillermo Moreno le puso un "4" a Raúl Alfonsín en @PolemicaBar: "Se fue a marzo" pic.twitter.com/o6qjX5C6Sd — América TV (@AmericaTV) 9 de noviembre de 2017

Otra suerte corrieron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, del que Moreno afirmó que "fue un minsitro 10 puntos", y el ex vicepresidente Amado Boudou, al que calificó con 8 puntos.

Guillermo Moreno le puso un "0" a Jorge Lanata en su "índice" en @PolemicaBar: "Es un gil" pic.twitter.com/vsyhqf2IZA — América TV (@AmericaTV) 9 de noviembre de 2017

Moreno también calificó a Jorge Lanata, Mirtha Legrand y Susana Giménez. Del reconocido periodista dijo que "es un gil" y le puso un 0. A la diva de los almuerzos la puntuó con un 1 porque "una vez dijo al aire que Néstor (Kirchner) no estaba en el cajón" el día en que fue velado. A la histórica conductora le puso un 7. "Susana está aprobada porque fue la novia de (Carlos) Monzón", señaló, al tiempo que se mostró como un fanático del boxeador fallecido.