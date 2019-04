El manual del chorro. "No me robés la billetera y dejés a la señora -con 60 años- tirada con fractura de cadera, ejemplificó Moreno.

El polémico exsecretario de Comercio Interior de Cristina Kirhcner lo hizo de nuevo. En una charla con militantes peronistas en La Matanza, Guillermo Moreno justificó la corrupción al afirmar: "si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga, pero con códigos".



El exfuncionario K hizo ese comentario mientras criticaba el lanzamiento del mini Plan Primavera del gobierno de Mauricio Macri y daba su opinión sobre cómo debería hacerse un pacto social.



"Sabemos como se hace un pacto social de precios y si alguno no lo cumple, sabemos que hay que hacer de esa parte sabemos todo", dijo y lanzó: "Si algún muchacho quiero vivir de lo ajeno, bueno está bien, pero que lo haga con códigos. No me robés la billetera y me dejés la señora, con 60 años, tirada con fractura de cadera y cuando se recupera tiene 85 años. ¿Cuál es la gracia de eso?".



En diálogo con LPO, desde el entorno de Cristina Kirchner se despegaron de las declaraciones de Moreno y aseguraron: "Su opinión no nos representa hace años".



"Es una payasada lo que anunciaron, no tiene nada que ver con lo que hacíamos nosotros". "Tenemos que volver a mirarnos entre nosotros a los ojos y decir "que vuelvan los principios y los valores", lanzó Moreno.



Las declaraciones de Moreno tuvieron enseguida una respuesta del Gobierno. La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, aprovechó para lanzar en su cuenta de Twitter: "Para robarle a todos los argentinos durante 12 años, no tuvieron ningún código ni ninguna vergüenza".